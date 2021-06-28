Оккупанты ранили украинского военного

В понедельник вечером возле Новотошковского в результате вражеского обстрела ранен украинский военный.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Север"

Дословно: "Сегодня, 28 июня, около 20.30, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотошковское.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.

После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего – средней тяжести".

Что предшествовало: По состоянию на 17 часов в районе ООС не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня.