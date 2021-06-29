Президент скликає Раду 1 липня: у порядку денному закон про олігархів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 1 липня позачергового засідання парламенту на вимогу президента Володимира Зеленського, де будуть розглядати ряд законопроєктів, зокрема, про олігархів, корінні народи, "Велике будівництво".

Джерело: Верховна Рада

Деталі: Засідання почнеться о 16:00 1 липня.

До порядку денного включили, зокрема, проект Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) під номером 5599, проект Закону про корінні народи України (№5506). Наразі він перебуває на розгляді в профільному комітеті.

Також до порядку денного внесли проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо спрямування частини коштів програми "Велике будівництво" на ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності (№ 5551).

Окрім того, нардепи розглянуть проєкти законів про щодо містобудування та скасування вільної економічної зони "Крим".

Що передувало: Парламентська фракція "Слуга народу" хотіла б ухвалити законопроєкт про олігархів до кінця сесії: у першому та другому читаннях.

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