Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народу" до кінця сесії хоче ухвалити закон про олігархів – Корнієнко

Понеділок, 14 червня 2021, 12:19
Слуга народу до кінця сесії хоче ухвалити закон про олігархів – Корнієнко

Парламентська фракція "Слуга народу" хотіла б ухвалити законопроєкт про олігархів до кінця сесії: у першому та другому читаннях. 

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв’ю для "РБК-Україна

Пряма мова: "Ми хотіли би до кінця сесії. Наступного тижня (з 14 червня) очікується засідання комітету національної безпеки. І тоді на пленарному тижні з 28 червня по 2 липня будемо голосувати в залі Верховної ради".

Деталі: Лідер партії також каже, що у цілому законопроєкт також хотіли б ухвалити до кінця сесії, але, можливо, це станеться восени, зважаючи на кількість правок. 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо хтось спробує домовлятись із нардепами щодо закону про олігархів, то він винесе це питання на всеукраїнський референдум. 

Передісторія:

  • На сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для проведення деолігархізації, окрім основного закону, необхідно буде ухвалити 11 нормативно-правових актів, включно з іншими законами. Для їх розробки президент дав два тижні.
  • Закон про олігархів хочуть запровадити на тимчасовий період, а далі ухвалити "цивілізовані механізми", які дозволять запобігати впливу олігархів на суспільне життя. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Українська правда" у Threads

Теми: олігархизаконодавствоСлуга народуОлександр Корнієнко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
олігархи
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Банк у Фінляндії дозволив Ротенбергу вивести активи незадовго до накладення санкцій ЄС
Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: