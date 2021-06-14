"Слуга народу" до кінця сесії хоче ухвалити закон про олігархів – Корнієнко

Парламентська фракція "Слуга народу" хотіла б ухвалити законопроєкт про олігархів до кінця сесії: у першому та другому читаннях.

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв’ю для "РБК-Україна"

Пряма мова: "Ми хотіли би до кінця сесії. Наступного тижня (з 14 червня) очікується засідання комітету національної безпеки. І тоді на пленарному тижні з 28 червня по 2 липня будемо голосувати в залі Верховної ради".

Деталі: Лідер партії також каже, що у цілому законопроєкт також хотіли б ухвалити до кінця сесії, але, можливо, це станеться восени, зважаючи на кількість правок.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо хтось спробує домовлятись із нардепами щодо закону про олігархів, то він винесе це питання на всеукраїнський референдум.

Передісторія: