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"Слуга народу" до кінця сесії хоче ухвалити закон про олігархів – Корнієнко

Понеділок, 14 червня 2021, 12:19

Парламентська фракція "Слуга народу" хотіла б ухвалити законопроєкт про олігархів до кінця сесії: у першому та другому читаннях. 

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв’ю для "РБК-Україна

Пряма мова: "Ми хотіли би до кінця сесії. Наступного тижня (з 14 червня) очікується засідання комітету національної безпеки. І тоді на пленарному тижні з 28 червня по 2 липня будемо голосувати в залі Верховної ради".

Деталі: Лідер партії також каже, що у цілому законопроєкт також хотіли б ухвалити до кінця сесії, але, можливо, це станеться восени, зважаючи на кількість правок. 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо хтось спробує домовлятись із нардепами щодо закону про олігархів, то він винесе це питання на всеукраїнський референдум. 

Передісторія:

  • На сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для проведення деолігархізації, окрім основного закону, необхідно буде ухвалити 11 нормативно-правових актів, включно з іншими законами. Для їх розробки президент дав два тижні.
  • Закон про олігархів хочуть запровадити на тимчасовий період, а далі ухвалити "цивілізовані механізми", які дозволять запобігати впливу олігархів на суспільне життя. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

Теми: олігархизаконодавствоСлуга народуОлександр Корнієнко


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