Кравчуку зробили операцію на серці – Арестович
Вівторок, 29 червня 2021, 20:45
Перший президент України, а також представник в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці.
Джерело: спікер переговорної групи Олексій Арестович в коментарі LIGA.net
Пряма мова Арестович: "Так. Він просив не коментувати, нічого, окрім самого факту".
Деталі: Відзначається, що про стан Кравчука нічого невідомо.
Видання додало, що в його оточенні не коментують, як він себе почуває і чи продовжить він роботу в ТКГ.
Нагадаємо: У червні Кравчук закликав бойовиків звільнити чотирьох важкохворих українців.