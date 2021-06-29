Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кравчуку зробили операцію на серці – Арестович

Вівторок, 29 червня 2021, 20:45
Кравчуку зробили операцію на серці – Арестович

Перший президент України, а також представник в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Джерело: спікер переговорної групи Олексій Арестович в коментарі LIGA.net

Пряма мова Арестович: "Так. Він просив не коментувати, нічого, окрім самого факту".

Деталі: Відзначається, що про стан Кравчука нічого невідомо.

Видання додало, що в його оточенні не коментують, як він себе почуває і чи продовжить він роботу в ТКГ.

Нагадаємо: У червні Кравчук закликав бойовиків звільнити чотирьох важкохворих українців. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Кравчукздоров'яТКГ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Кравчук
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
У Києві попрощалися з Леонідом Кравчуком
Прощання з Кравчуком відбудеться в Українському домі
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: