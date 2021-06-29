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Кравчуку зробили операцію на серці – Арестович

Вівторок, 29 червня 2021, 20:45

Перший президент України, а також представник в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Джерело: спікер переговорної групи Олексій Арестович в коментарі LIGA.net

Пряма мова Арестович: "Так. Він просив не коментувати, нічого, окрім самого факту".

Деталі: Відзначається, що про стан Кравчука нічого невідомо.

Видання додало, що в його оточенні не коментують, як він себе почуває і чи продовжить він роботу в ТКГ.

Нагадаємо: У червні Кравчук закликав бойовиків звільнити чотирьох важкохворих українців. 

Теми: Кравчукздоров'яТКГ


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