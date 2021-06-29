Кравчуку сделали операцию на сердце – Арестович

Первый президент Украины, а также представитель в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Источник: спикер переговорной группы Алексей Арестович в комментарии LIGA.net

Прямая речь Арестовича: "Да. Он просил не комментировать, ничего, кроме самого факта".

Детали: Отмечается, что о состоянии Кравчука ничего неизвестно.

Издание добавило, что в его окружении не комментируют, как он себя чувствует и сможет ли он продолжить работу в ТКГ.

Напомним: В июне Кравчук призвал боевиков освободить четырех тяжелобольных украинцев.