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Кравчуку сделали операцию на сердце – Арестович

Вторник, 29 июня 2021, 20:45
Кравчуку сделали операцию на сердце – Арестович

Первый президент Украины, а также представитель в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Источник:  спикер переговорной группы Алексей Арестович в комментарии LIGA.net

Прямая речь Арестовича: "Да. Он просил не комментировать, ничего, кроме самого факта".

Детали: Отмечается, что о состоянии Кравчука ничего неизвестно.

Издание добавило, что в его окружении не комментируют, как он себя чувствует и сможет ли он продолжить работу в ТКГ. 

Напомним: В июне Кравчук призвал боевиков освободить четырех тяжелобольных украинцев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КравчукздоровьеТКГ
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