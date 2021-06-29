Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кравчуку сделали операцию на сердце – Арестович

Вторник, 29 июня 2021, 20:45

Первый президент Украины, а также представитель в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Источник:  спикер переговорной группы Алексей Арестович в комментарии LIGA.net

Прямая речь Арестовича: "Да. Он просил не комментировать, ничего, кроме самого факта".

Детали: Отмечается, что о состоянии Кравчука ничего неизвестно.

Издание добавило, что в его окружении не комментируют, как он себя чувствует и сможет ли он продолжить работу в ТКГ. 

Напомним: В июне Кравчук призвал боевиков освободить четырех тяжелобольных украинцев.

Темы: КравчукздоровьеТКГ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Посол Швеции поздравил украинскую сборную: Героям слава!

Почти 650 тысяч украинцев привиты против COVID полностью

Италия вернулась в тройку лидеров Европы по суточной смертности от коронавируса

В Канаде – десятки смертей из-за аномальной жары

На матче со Швецией Довбик побил рекорд Платини

Шевченко: Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы

Все новости...
Кравчук
Кравчук спрогнозировал, когда США могут присоединиться к Нормандскому формату
Кравчук: Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу
Горбачев не поверил в результат: Как в Украине прошли референдум о Независимости и первые президентские выборы?
Последние новости
11:41
В Киеве будут судить за фальсификацию выборов главу избиркома: грозит до 10 лет
11:39
Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России
11:32
Травмированный Беседин завершил участие в Евро-2020
11:27
Россия проводит учения с подводной лодкой в Черном море на фоне Sea Breeze
11:23
"Открытое небо" с ЕС: украинцы смогут получать "европейские" компенсации за проблемы с рейсами
11:17
Курс валют на 30 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:06
В Украине объявили о пожарной опасности
10:56
В МОН сообщили, куда обращаться с вопросами по поводу вступления-2021
10:42
Вблизи оккупированной Веселогоровки обнаружили около 100 противотанковых мин
10:38
Ким Чен Ын заявил об угрозе безопасности КНДР из-за коронавируса
Все новости...