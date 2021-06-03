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В законопроєкті про олігархів існує конфлікт інтересів – Разумков

Четвер, 3 червня 2021, 13:10
В законопроєкті про олігархів існує конфлікт інтересів – Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що в президентському законопроєкті про олігархів існує конфлікт інтересів, оскільки, гіпотетично, олігархи можуть бути в складі РНБО, яке й визначатиме людину олігархом, тому варто створити спеціальний орган, який опікуватиметься таким реєстром.

Джерело: Разумков під час брифінгу в парламенті

Пряма мова Разумкова: "Це важливий аспект діяльності влади. Щодо закону, я вранці зміг з ним ознайомитися, сама ідея правильна, багато слушних речей. З урахуванням того, які функції передбачаються для Ради національної безпеки і оборони, а вона саме дорадчий, консультативний, координаційний орган – їй не властива функція відносити тих чи інших громадян до тих чи інших категорій.

Тому, я думаю, варто було б створити окремий орган, який займався б такими питаннями. Можливо, за аналогією з тими комісіями, які займаються відбором до НАБУ, САП, можливо, із залученням іноземних експертів.

Плюс є й інші перестороги. Тому що у РНБО, на мій погляд, виникає конфлікт інтересів, тому що і голова Верховної Ради, і президент, і інші високопосадовці входять до складу РНБО.
І якщо ми говоримо гіпотетично, що є якийсь голова Верховної Ради, який якось пов'язаний з олігархами, або будь-який інший посадовець – прем'єр-міністр, міністр – то навряд чи він буде підтримувати ідею включення такої особи до вищезазначеного списку, і це буде відвертим конфліктом інтересів під час ухвалення того чи іншого рішення, і тим більше під час розгляду таких питань".

Передісторія: 

  • У середині квітня Зеленський анонсував законопроєкт про олігархів
  • Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в анонсованому законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.
  • 2 червня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт цього закону.
  • Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк проаналізував законопроєкт та назвав критерії, за якими визначатимуть статус олігарха.
  • 3 червня на сайті Ради з'явився текст проєкту закону.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроЗеленськийолігархизаконодавствоВерховна Рада
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