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Путін назвав інцидент з есмінцем біля Криму британсько-американською провокацією

Середа, 30 червня 2021, 14:01
Путін назвав інцидент з есмінцем біля Криму британсько-американською провокацією

Президент РФ Володимир Путін вважає, що метою наближення британського есмінця Defender до окупованого Росією Криму була провокація, влаштована не тільки Великою Британією, але і Сполученими Штатами.

Джерело: пряма лінія з Путіним 30 червня

Пряма мова: "Це, звичайно, провокація, абсолютно очевидно - це провокація... Вона була комплексною і проводилася не тільки британцями, а й американцями".

Деталі: Путін пояснив свою точку зору тим, що ще до наближення корабля до півострова з аеродрому НАТО в Греції нібито прилетів літак-розвідник.

На думку президента РФ, вони таким чином спостерігали, як Росія буде реагувати на таке "вторгнення".

"Ми це бачили і знали, тому давали таку інформацію, яку вважали за потрібне", - хизується Путін.

Другою метою маневру есмінця російський лідер назвав "політичну складову". Нібито таким чином Захід хотів "підкреслити, що без поваги ставиться до вибору кримчан приєднатися до Росії".

Передісторія:

  • 23 червня Міноборони РФ заявило, що російський прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальну стрільбу в бік есмінця Великої Британії Defender у Чорному морі, а бомбардувальник Су-24М виконав "попереджувальне бомбометання" через нібито "порушення кордону РФ" поблизу окупованого Севастополя.
  • Міноборони Британії заперечило обстріл росіянами есмінця Defender — вони заявили, що корабель здійснює мирний прохід відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.
  • Кремль інцидент з британським есмінцем Defender в Чорному морі назвав "свідомою і підготовленою провокацією з боку Британії".  

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінВелика БританіяСШАЧорне мореКрим
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