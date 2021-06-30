Путін назвав інцидент з есмінцем біля Криму британсько-американською провокацією
Президент РФ Володимир Путін вважає, що метою наближення британського есмінця Defender до окупованого Росією Криму була провокація, влаштована не тільки Великою Британією, але і Сполученими Штатами.
Джерело: пряма лінія з Путіним 30 червня
Пряма мова: "Це, звичайно, провокація, абсолютно очевидно - це провокація... Вона була комплексною і проводилася не тільки британцями, а й американцями".
Деталі: Путін пояснив свою точку зору тим, що ще до наближення корабля до півострова з аеродрому НАТО в Греції нібито прилетів літак-розвідник.
На думку президента РФ, вони таким чином спостерігали, як Росія буде реагувати на таке "вторгнення".
"Ми це бачили і знали, тому давали таку інформацію, яку вважали за потрібне", - хизується Путін.
Другою метою маневру есмінця російський лідер назвав "політичну складову". Нібито таким чином Захід хотів "підкреслити, що без поваги ставиться до вибору кримчан приєднатися до Росії".
Передісторія:
- 23 червня Міноборони РФ заявило, що російський прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальну стрільбу в бік есмінця Великої Британії Defender у Чорному морі, а бомбардувальник Су-24М виконав "попереджувальне бомбометання" через нібито "порушення кордону РФ" поблизу окупованого Севастополя.
- Міноборони Британії заперечило обстріл росіянами есмінця Defender — вони заявили, що корабель здійснює мирний прохід відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.
- Кремль інцидент з британським есмінцем Defender в Чорному морі назвав "свідомою і підготовленою провокацією з боку Британії".