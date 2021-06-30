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Путин назвал инцидент с эсминцем у Крыма британско-американской провокацией

Среда, 30 июня 2021, 14:01
Путин назвал инцидент с эсминцем у Крыма британско-американской провокацией

Президент РФ Владимир Путин считает, что целью приближения британского эсминца Defender к оккупированному Россией Крыму была провокация, устроенная не только Великобританией, но и Соединенными Штатами.

Источник: прямая линия с Путиным 30 июня

Прямая речь: "Это, конечно, провокация, совершенно очевидно – это провокация… Она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами".

Детали: Путин пояснил свою точку зрения тем, что еще до приближения корабля к полуострову с аэродрома НАТО в Греции якобы прилетел самолет разведчик.

По мнению президента РФ, они таким образом наблюдали, как Россия будет реагировать на такое "вторжение".

"Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным", - бравирует Путин.

Второй целью маневра эсминца российский лидер назвал "политическую составляющую". Якобы таким образом Запад хотел "подчеркнуть, что без уважения относится к выбору крымчан присоединиться к России".

Предыстория:

  • Минобороны РФ заявило, что российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в сторону эсминца Великобритании "Defender" в Черном море, а бомбардировщик Су-24М выполнил "предупредительное бомбометание" из-за якобы "нарушения границы РФ" вблизи оккупированного Севастополя.
  • Минобороны Британии опровергло обстрел россиянами эсминца Defender — они заявили, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.
  • Кремль инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море назвал "сознательной и подготовленной провокацией со стороны Британии".

Евгений Кизилов, УП
Темы: ПутинВеликобританияСШАЧерное мореКрым
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