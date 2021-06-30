Путин назвал инцидент с эсминцем у Крыма британско-американской провокацией
Президент РФ Владимир Путин считает, что целью приближения британского эсминца Defender к оккупированному Россией Крыму была провокация, устроенная не только Великобританией, но и Соединенными Штатами.
Источник: прямая линия с Путиным 30 июня
Прямая речь: "Это, конечно, провокация, совершенно очевидно – это провокация… Она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами".
Детали: Путин пояснил свою точку зрения тем, что еще до приближения корабля к полуострову с аэродрома НАТО в Греции якобы прилетел самолет разведчик.
По мнению президента РФ, они таким образом наблюдали, как Россия будет реагировать на такое "вторжение".
"Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным", - бравирует Путин.
Второй целью маневра эсминца российский лидер назвал "политическую составляющую". Якобы таким образом Запад хотел "подчеркнуть, что без уважения относится к выбору крымчан присоединиться к России".
Предыстория:
- Минобороны РФ заявило, что российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в сторону эсминца Великобритании "Defender" в Черном море, а бомбардировщик Су-24М выполнил "предупредительное бомбометание" из-за якобы "нарушения границы РФ" вблизи оккупированного Севастополя.
- Минобороны Британии опровергло обстрел россиянами эсминца Defender — они заявили, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.
- Кремль инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море назвал "сознательной и подготовленной провокацией со стороны Британии".