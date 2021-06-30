Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путин назвал инцидент с эсминцем у Крыма британско-американской провокацией

Среда, 30 июня 2021, 14:01

Президент РФ Владимир Путин считает, что целью приближения британского эсминца Defender к оккупированному Россией Крыму была провокация, устроенная не только Великобританией, но и Соединенными Штатами.

Источник: прямая линия с Путиным 30 июня

Прямая речь: "Это, конечно, провокация, совершенно очевидно – это провокация… Она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами".

Детали: Путин пояснил свою точку зрения тем, что еще до приближения корабля к полуострову с аэродрома НАТО в Греции якобы прилетел самолет разведчик.

По мнению президента РФ, они таким образом наблюдали, как Россия будет реагировать на такое "вторжение".

"Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным", - бравирует Путин.

Второй целью маневра эсминца российский лидер назвал "политическую составляющую". Якобы таким образом Запад хотел "подчеркнуть, что без уважения относится к выбору крымчан присоединиться к России".

Предыстория:

  • Минобороны РФ заявило, что российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в сторону эсминца Великобритании "Defender" в Черном море, а бомбардировщик Су-24М выполнил "предупредительное бомбометание" из-за якобы "нарушения границы РФ" вблизи оккупированного Севастополя.
  • Минобороны Британии опровергло обстрел россиянами эсминца Defender — они заявили, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.
  • Кремль инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море назвал "сознательной и подготовленной провокацией со стороны Британии".

Евгений Кизилов, УП
Темы: ПутинБританияСШАЧерное мореКрым


powered by lun.ua
Главное сегодня

Франция вводит платные COVID-тесты для туристов

Евро-2020: в посольстве напомнили, что Италия закрыта для украинских туристов

Новости 30 июня: травма Беседина, прямая линия с Путиным

фото, видеоЛежат деревья, электротранспорт не ходит: на Львов снова налетела сильная буря

Зеленский рассказал Папе Римскому, что в Украине все религии мирно сосуществуют

Стал известен список стран, гражданам которых ЕС откроет въезд с 1 июля

Все новости...
Путин
Путин сравнил законопроект Зеленского с оружием массового поражения
Путин: Ну что говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне?
Путин признался, что вакцинировался Sputnik V
Последние новости
04:39
Всемирный банк почти вдвое увеличит финансирование для COVID-вакцин
03:46
На рынке в Багдаде произошел взрыв, есть жертвы
03:00
Германия купит еще 200 миллионов доз вакцины против COVID-19
02:10
В Мьянме освободили больше 2 тысяч задержанных — в частности журналистов и митингующих
01:11
Франция вводит платные COVID-тесты для туристов
00:34
В обломках здания возле Майами нашли еще четыре тела
23:48
Евро-2020: в посольстве напомнили, что Италия закрыта для украинских туристов
23:05
Трибунал ООН осудил за военные преступления экс-руководителей спецслужб Сербии
22:37
Зеленский подписал закон о повышении пенсий "чернобыльцам"
22:11
Новости экономики: из НБУ ушли руководители департамента, офис Apple в Украине
Все новости...