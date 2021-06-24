У Путіна звинуватили Британію в провокації на морі
Четвер, 24 червня 2021, 13:41
Кремль прокоментував так званий інцидент з британським есмінцем Defender в Чорному морі і назвав це свідомою і підготовленою провокацією з боку Британії.
Джерело: прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС
Пряма мова Пєскова: "Ми вважаємо, що британський есмінець вчинив провокацію. Більш того, ми шкодуємо в зв'язку з тим, що це була свідома і підготовлена провокація.
Ми, безумовно, стурбовані в зв'язку з подібними діями британського корабля. Ми вважаємо подібні дії неприпустимими і такими, що не відповідають міжнародному праву".
Деталі: У Кремлі погрожують "жорсткою позицією щодо подібних провокацій".
Передісторія:
- 23 червня Міноборони РФ заявило, що російський прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальну стрільбу в бік есмінця Великої Британії Defender у Чорному морі, а бомбардувальник Су-24М виконав "попереджувальне бомбометання" через нібито "порушення кордону РФ" поблизу окупованого Севастополя.
- Міністр закордонних справ Кулеба після інциденту заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.
- Міноборони Британії заперечило обстріл росіянами есмінця Defender — вони заявили, що корабель здійснює мирний прохід відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.
- BBC News, чий кореспондент був на британському есмінці Defender, опублікувала відео із військового корабля, у сторону якого начебто здійснили "попереджувальний вогонь" російські окупанти.