У Путіна звинуватили Британію в провокації на морі

Кремль прокоментував так званий інцидент з британським есмінцем Defender в Чорному морі і назвав це свідомою і підготовленою провокацією з боку Британії.

Джерело: прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Ми вважаємо, що британський есмінець вчинив провокацію. Більш того, ми шкодуємо в зв'язку з тим, що це була свідома і підготовлена ​​провокація.

Ми, безумовно, стурбовані в зв'язку з подібними діями британського корабля. Ми вважаємо подібні дії неприпустимими і такими, що не відповідають міжнародному праву".

Деталі: У Кремлі погрожують "жорсткою позицією щодо подібних провокацій".

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