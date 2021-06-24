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У Путіна звинуватили Британію в провокації на морі

Четвер, 24 червня 2021, 13:41
У Путіна звинуватили Британію в провокації на морі

Кремль прокоментував так званий інцидент з британським есмінцем Defender в Чорному морі і назвав це свідомою і підготовленою провокацією з боку Британії.

Джерело: прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Ми вважаємо, що британський есмінець вчинив провокацію. Більш того, ми шкодуємо в зв'язку з тим, що це була свідома і підготовлена ​​провокація.

Ми, безумовно, стурбовані в зв'язку з подібними діями британського корабля. Ми вважаємо подібні дії неприпустимими і такими, що не відповідають міжнародному праву".

Деталі: У Кремлі погрожують "жорсткою позицією щодо подібних провокацій".

Передісторія: 

  • 23 червня Міноборони РФ заявило, що російський прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальну стрільбу в бік есмінця Великої Британії Defender у Чорному морі, а бомбардувальник Су-24М виконав "попереджувальне бомбометання" через нібито "порушення кордону РФ" поблизу окупованого Севастополя.
  • Міністр закордонних справ Кулеба після інциденту заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.
  • Міноборони Британії заперечило обстріл росіянами есмінця Defender — вони заявили, що корабель здійснює мирний прохід відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.
  • BBC News, чий кореспондент був на британському есмінці Defender, опублікувала відео із військового корабля, у сторону якого начебто здійснили "попереджувальний вогонь" російські окупанти.  

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорне мореВелика БританіяРосіяпровокаціїПутін
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