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Лукашенко використовує сталінські методи – МЗС Чехії про інтерв’ю Протасевича

Субота, 5 червня 2021, 04:15

Міністерство закордонних справ Чеської Республіки оприлюднило заяву з приводу інтерв’ю білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, назвавши його "вимушеним і маніпулятивним".

Джерело: МЗС Чехії

Дослівно: "Неймовірно, що в XXI столітті режим Лукашенко використовував методи, відомі з часів найжорстокіших сталінських репресій 1930-х до 1950-х років, проти своїх опонентів.

Ми засуджуємо ці методи…

Ми закликаємо негайно звільнити Романа Протасевича та всіх інших політичних в’язнів у Білорусі, чисельність яких значно зростає з кожним тижнем".

"З нашої точки зору, важливо, щоб санкції проти Білорусі не торкалися пересічних білоруських громадян, а були спрямовані виключно на пана Лукашенко та інших відповідальних осіб, які шляхом жорстоких репресій допомагають зберегти його авторитарний режим при владі".

Пряма мова міністра закордонних справ Чехії Якуба Кулханека: "У середу я зустрінуся з представником білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Ми обговоримо ситуацію в Білорусі і, звичайно, справу Романа Протасевича, Ігоря Лосика та інших політичних в'язнів".

Деталі: Чехія вважає, що затримання Романа Протасевича "суперечить міжнародному праву".

Крім того, Чеська Республіка підтримала рішення Ради ЄС про заборону перельоту білоруських авіаперевізників у повітряний простір ЄС, включаючи посадку в аеропортах держав-членів Європейського Союзу.

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю" з захопленим опозиційним журналістом Романом Протасевичем, де він начебто "визнав провину" та сказав, що "почуває себе прекрасно".
  • Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

Українська правда
Теми: ЧехіяБілорусьопозиція


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