Лукашенко використовує сталінські методи – МЗС Чехії про "інтерв’ю" Протасевича
Міністерство закордонних справ Чеської Республіки оприлюднило заяву з приводу так званого "інтерв’ю" білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, назвавши його "вимушеним і маніпулятивним".
Джерело: МЗС Чехії
Дослівно: "Неймовірно, що в XXI столітті режим Лукашенко використовував методи, відомі з часів найжорстокіших сталінських репресій 1930-х до 1950-х років, проти своїх опонентів.
Ми засуджуємо ці методи…
Ми закликаємо негайно звільнити Романа Протасевича та всіх інших політичних в’язнів у Білорусі, чисельність яких значно зростає з кожним тижнем".
"З нашої точки зору, важливо, щоб санкції проти Білорусі не торкалися пересічних білоруських громадян, а були спрямовані виключно на пана Лукашенко та інших відповідальних осіб, які шляхом жорстоких репресій допомагають зберегти його авторитарний режим при владі".
Пряма мова міністра закордонних справ Чехії Якуба Кулханека: "У середу я зустрінуся з представником білоруської опозиції Світланою Тихановською.
Ми обговоримо ситуацію в Білорусі і, звичайно, справу Романа Протасевича, Ігоря Лосика та інших політичних в'язнів".
Деталі: Чехія вважає, що затримання Романа Протасевича "суперечить міжнародному праву".
Крім того, Чеська Республіка підтримала рішення Ради ЄС про заборону перельоту білоруських авіаперевізників у повітряний простір ЄС, включаючи посадку в аеропортах держав-членів Європейського Союзу.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю" з захопленим опозиційним журналістом Романом Протасевичем, де він начебто "визнав провину" та сказав, що "почуває себе прекрасно".
- Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.