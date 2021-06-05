У Лукашенка підготували відповідь Заходу на санкції і хочуть компенсації за авіаблокаду

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив, що Білорусь підготувала відповідь на санкції Заходу через примусову посадку літака Ryanair і розраховує на компенсацію через авіаблокаду.

Джерело: прем'єр Головченко, держвидання Білорусі "БЕЛТА"

Пряма мова: "Ми все-таки сподіваємося на те, що розпашілі голови остудилися і зважать в тому числі на інтереси свого бізнесу в Білорусі. Якщо проаналізувати всі заяви президента країни (Лукашенко - ред.) за останні десятиліття на всіх міжнародних майданчиках, завжди лейтмотивом звучало: ми хочемо миру і спокою в регіоні, виступаємо за пояс добросусідства, хочемо вибудовувати рівноправні партнерські відносини.

Ми робили для цього все. Але якщо йдеться про збитки нашим компаніям, ми маємо повне право компенсувати ці збитки. Комплекс заходів у відповідь на санкції готовий".

Деталі: За словами Головченка, самопроголошена влада країни "впевнена в своїй правоті і готова відстоювати свої інтереси в судовому порядку" через ситуацію з рейсом Ryanair.

Він також вважає, що Білорусь може розраховувати на компенсацію через "завдані збитки".

Прем'єр заявив, що ціна фінансових санкцій, які наклалися на економіку Білорусі, становить близько 1,7% до ВВП. Торгових санкцій - 0,7%.

Максимальний обсяг збитку, який він нарахував, становить 2,9% до ВВП Білорусі.

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