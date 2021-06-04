Батько Протасевича припускає, що його "напічкали" психотропами заради "зізнань"

Батько затриманого в Білорусі засновника "Nexta" Романа Протасевича Дмитро Протасевич вважає, що його син визнав за собою "провину" або через погрози і тортури, або під дією психотропних речовин.

Джерело: Дмитро Протасевич у коментарі телеканалу "Настоящее время", який є проектом "Радіо Свобода" і "Голосу Америки" і має головний офіс у Празі

Пряма мова: "Якщо хтось дивився цей фільм, він може помітити, що у Романа постійно йде внутрішня боротьба між тим, що він повинен сказати, і між тим, що він ніколи б у житті не сказав. І це дуже видно по обличчю.

Я впевнений, що це наслідки більш ніж тижневого його перебування в катівнях СІЗО КДБ, знущань, катувань. Спочатку його намагалися душити, били, зараз видно сліди від наручників. Скільки його в них тримали – страшно навіть припустити.

Його залякали. І він тепер, невідомо де перебуваючи, можливо, навіть якимись психотропами його напічкали – я не знаю, наша влада не зупиниться ні перед чим".

Деталі: За словами Протасевича-старшого, його син ніколи не зізнається в тому, чого він не робив, але в оприлюдненому відео говорить "те, що очікують від нього почути: нібито [серед протестувальників] розкол, нібито він зізнається невідомо в чому".

"Те, що говорить Роман – це результат його залякування, результат постійного психологічного, фізичного насильства над ним. Це результат того, що його просто-напросто залякали, пригрозили, можливо, життям дівчини і його життям, я не знаю, мені складно припустити і важко взагалі про це говорити", – сказав Дмитро Протасевич.

Враженню, що Роман говорить вільно і з доброї волі, у нього є два пояснення: або стрес, або дія речовин.

"У першому фільмі він взагалі ніби сміється, посміхається, розповідає. Я як психолог можу сказати, що його стан цілком можна пояснити тим, що він перебуває у стані глибокого стресу. А реакції дві у людини: або вона впадає в ступор, або вона починає веселитися, бігати, робити мимовільні рухи. Ось друга реакція якраз і спостерігається", – сказав батько Романа.

"У мене є другий варіант: або його просто напічкали психотропними речовинами і змушують говорити те, що потрібно говорити, при цьому попередньо залякавши. Звісно, він ніколи не сказав би таких слів сам", – додав Дмитро Протасевич.

Він не став розповідати, як раніше Роман відгукувався про Лукашенка, але запевнив: "Його переконання, я впевнений, докорінно відрізняються від тих, що він озвучив. Абсолютно я в цьому впевнений, на 100%"

Протасевич-старший вважає, що держава Білорусь викрала його сина і бездоказово навішує йому ярлики, називаючи неонацистом, фашистом чи екстремістом.

Він також обурився, що "кореспондент держканалу має більше прав, ніж адвокат, якого вже більше п'яти діб не пускають до Романа".

Цьому передувало: 24 травня, на другий день після скандального зняття Романа Протасевича з літака, у мережі показали відео його "свідчень" щодо організації масових заворушень у Мінську, а 3 червня білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю", в якому Роман "визнав провину" та висловив повагу до Олександра Лукашенка.

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