Притула: Бачу себе новим керівником "Голосу"

Екс-кандидат від "Голосу" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула заявив, що хоче стати новим керівником партії.

Джерело: Притула в інтерв'ю РБК-Україна

Пряма мова: "Так, я бачу себе новим керівником, і мені подобається те, що я бачу".

Деталі: За його словами, питання зміни керівництва планують винести на з'їзд партії.

Притула вважає, що з'їзд може відбутися раніше літа або осені, але "це залежить від доброї волі чинного керівництва партії".

Він додав, що керівництво заявило, що не проти з'їзду, але конкретна дата названа не була. Зараз члени партії "спробують прискорити цей процес".

Раніше Притула публічно виступив проти нинішнього очільника "Голоси" Кіри Рудик.

У пресслужбі партії прокоментували "Українській правді" слова Притули.

Дослівно: "Пан Притула висловлює особисту точку зору. При цьому, діяльність партії організована згідно з правилами та процедурами, зафіксованими у Статуті. Наступний з’їзд партії відбудеться відповідно до строків, оголошених на попередньому з’їзді".

Що було раніше: Колишній кандидат у мери Києва Сергій Притула заявив, що голова партії "Голос" Кіра Рудик відмовила йому у проханні очолити київський осередок партії. У пресслужбі "Голосу" "Українській правді" повідомили, що статут партії передбачає, що рішення про призначення голів територіальних осередків ухвалює політрада партії. У протоколах політради жодних звернень від Притули з проханням очолити осередок не було.

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