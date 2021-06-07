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Кулеба відповів тим, хто шипить на нову форму збірної: Не дозволимо ображати

Понеділок, 7 червня 2021, 14:29
Кулеба відповів тим, хто шипить на нову форму збірної: Не дозволимо ображати

МЗС України наголошує, що українська держава не дозволить ображати свої національні символи.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Твіттері.

Пряма мова: "Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!".

Деталі: Так очільник МЗС прокоментував критику росіян на адресу нової форми національної збірної України з футболу на Чемпіонаті Європи з футболу 2020 року.

У свою чергу так звана "депутат Держдуми РФ", "екс-прокурор" окупованого Росією Криму Наталія Поклонська знущально запропонувала збірній України провести футбольний матч у новій формі на теориторїі окупованого півострову.

"Якщо футболісти в Україні вирішили ганяти м'яч у майках з нашим півостровом, то пропоную спільний матч у Криму з нашими командами, якщо вже вони так сумують за нами - кримчанами", - написала Поклонська в своєму телеграм-каналі.

Що передувало: Посольства США та Британії в Україні в Твіттері підтримали нову форму збірної України. Американські дипломати додали хештег #КримЦеУкраїна.

Передісторія: 

  • Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020, з написом "Слава Україні!" та обрисом мапи нашої держави.
  • Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищов заявив, що УЄФА має заборонити збірній України виступати в патріотичній формі на чемпіонаті Європи. 
  • Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "обманкою" зображення карти України з окупованим Кримом на формі українських футболістів для участі в Чемпіонаті Європи. 
  • В УЄФА запевнили, що футболка національної збірної України затверджена згідно з правилами щодо екіпіровки.

Українська правда

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Теми: футболУкраїна
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