Кулеба відповів тим, хто шипить на нову форму збірної: Не дозволимо ображати

МЗС України наголошує, що українська держава не дозволить ображати свої національні символи.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Твіттері.

Пряма мова: "Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!".

Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!#МиЗбірна #МиУкраїна pic.twitter.com/RGmV6Bnd4I — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2021

Деталі: Так очільник МЗС прокоментував критику росіян на адресу нової форми національної збірної України з футболу на Чемпіонаті Європи з футболу 2020 року.

У свою чергу так звана "депутат Держдуми РФ", "екс-прокурор" окупованого Росією Криму Наталія Поклонська знущально запропонувала збірній України провести футбольний матч у новій формі на теориторїі окупованого півострову.

"Якщо футболісти в Україні вирішили ганяти м'яч у майках з нашим півостровом, то пропоную спільний матч у Криму з нашими командами, якщо вже вони так сумують за нами - кримчанами", - написала Поклонська в своєму телеграм-каналі.

Що передувало: Посольства США та Британії в Україні в Твіттері підтримали нову форму збірної України. Американські дипломати додали хештег #КримЦеУкраїна.

Передісторія: