"Мільйонний хабар НАБУ і САП за Злочевського": обвинувачена пішла на угоду зі слідчими

Фігурант справи про багатомільйонний хабар керівництву Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах ексміністра екології Миколи Злочевського Олена Мазурова пішла на угоду зі слідством.

Джерело: трансляція судового засідання Вищого антикорупційного суду 7 червня

Деталі: Про цей факт на засіданні у понеділок повідомив адвокат Мазурової. Ця звістка стала несподіванкою для захисту інших обвинувачених.

Прокурор САП підтвердив укладення угоди.

У зв’язку з цим адвокат подав клопотання про виділення матеріалів стосовно Мазурової в окреме провадження.

Суддя клопотання захисника Сергія Титаренка задовольнив. Рішення суду окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду оголосять 11 червня.

Що було раніше: В червні 2020 року Вищий антикорупційний суд арештував третього фігуранта справи про хабар керівництву антикорупційних органів колишню керівницю одного з департаментів Державної фіскальної служби Олену Мазурову і визначив альтернативу застави в 120 мільйонів.

Іншими фігурантами в справі є відсторонений з посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко та колишній директор з правових питань компанії Burisma Андрій Кіча.

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