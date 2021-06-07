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"Мільйонний хабар НАБУ і САП за Злочевського": обвинувачена пішла на угоду зі слідчими

Понеділок, 7 червня 2021, 20:14
Мільйонний хабар НАБУ і САП за Злочевського: обвинувачена пішла на угоду зі слідчими

Фігурант справи про багатомільйонний хабар керівництву Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах ексміністра екології Миколи Злочевського Олена Мазурова пішла на угоду зі слідством.

Джерело: трансляція судового засідання Вищого антикорупційного суду 7 червня

Деталі: Про цей факт на засіданні у понеділок повідомив адвокат Мазурової. Ця звістка стала несподіванкою для захисту інших обвинувачених.

Прокурор САП підтвердив укладення угоди.

У зв’язку з цим адвокат подав клопотання про виділення матеріалів стосовно Мазурової в окреме провадження.

Суддя клопотання захисника Сергія Титаренка задовольнив. Рішення суду окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду оголосять 11 червня.

Що було раніше: В червні 2020 року Вищий антикорупційний суд арештував третього фігуранта справи про хабар керівництву антикорупційних органів колишню керівницю одного з департаментів Державної фіскальної служби Олену Мазурову і визначив альтернативу застави в 120 мільйонів.

Іншими фігурантами в справі є відсторонений з посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко та колишній директор з правових питань компанії Burisma Андрій Кіча.

Передісторія:

  • 12 червня 2020 року детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.
  • Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings), ексміністра екології Миколи Злочевського (5 мільйонів передбачалися безпосередньо за закриття справи і 1 млн дол. США - за "консультаційні послуги" посереднику). У цій справі затримали трьох людей.
  • За словами директора НАБУ Артема Ситника, вимогою зловмисників було закриття провадження щодо Злочевського до 14 червня, тобто дня його народження.
  • Енергетична компанія Burisma Group, президентом якої є Злочевський, заявила, що ні компанія, ні її власник не причетні до спроби підкупити керівництво антикорупційних органів України. 

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗлочевськийАнтикорупційна прокуратураНАБУхабар
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