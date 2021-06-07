"Мільйонний хабар НАБУ і САП за Злочевського": обвинувачена пішла на угоду зі слідчими
Фігурант справи про багатомільйонний хабар керівництву Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах ексміністра екології Миколи Злочевського Олена Мазурова пішла на угоду зі слідством.
Джерело: трансляція судового засідання Вищого антикорупційного суду 7 червня
Деталі: Про цей факт на засіданні у понеділок повідомив адвокат Мазурової. Ця звістка стала несподіванкою для захисту інших обвинувачених.
Прокурор САП підтвердив укладення угоди.
У зв’язку з цим адвокат подав клопотання про виділення матеріалів стосовно Мазурової в окреме провадження.
Суддя клопотання захисника Сергія Титаренка задовольнив. Рішення суду окремому оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали суду оголосять 11 червня.
Що було раніше: В червні 2020 року Вищий антикорупційний суд арештував третього фігуранта справи про хабар керівництву антикорупційних органів колишню керівницю одного з департаментів Державної фіскальної служби Олену Мазурову і визначив альтернативу застави в 120 мільйонів.
Іншими фігурантами в справі є відсторонений з посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко та колишній директор з правових питань компанії Burisma Андрій Кіча.
Передісторія:
- 12 червня 2020 року детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.
- Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings), ексміністра екології Миколи Злочевського (5 мільйонів передбачалися безпосередньо за закриття справи і 1 млн дол. США - за "консультаційні послуги" посереднику). У цій справі затримали трьох людей.
- За словами директора НАБУ Артема Ситника, вимогою зловмисників було закриття провадження щодо Злочевського до 14 червня, тобто дня його народження.
- Енергетична компанія Burisma Group, президентом якої є Злочевський, заявила, що ні компанія, ні її власник не причетні до спроби підкупити керівництво антикорупційних органів України.