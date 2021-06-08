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Підозрюваний у хабарництві колишній "слуга" планує звертатись до ЄСПЛ

Вівторок, 8 червня 2021, 19:27
Підозрюваний у хабарництві колишній слуга планує звертатись до ЄСПЛ
ОЛЕКСАНДР ЮРЧЕНКО

Колишній член фракції "Слуга народу", якого виключили із фракції через підозру у хабарництві, планує звертатись до Європейського суду з прав людини. 

Джерело: Юрченко у коментарі для Радіо Свобода

Пряма мова: "Я доведу свою непричетність до цих усіх дій в Європейському суді з прав людини. Будуть судові позови до певних телеканалів, які паплюжили моє ім’я відвертою брехнею: будуть вибачення і буде офіційне визнання того, що до усього цього я не маю жодної причетності. Всі ті, хто моє ім’я паплюжив і поливав брехнею, будуть покарані".

Деталі: Нардеп каже, що співпрацює зі слідством та хоче, щоб усі "швидше закінчилось". Юрченко повідомив, що матеріали справи вже передані до суду. Наразі фігурант провадження не може виїхати за кордон. 

Зазначимо, що до ЄСПЛ можна звертатись, коли вже вичерпані всі можливості судового захисту у національних інстанціях. Водночас Європейський суд не може змінити вирок, він досліджує лише питання дотримання прав людини під час провадження.

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Передісторія

  • 13 вересня НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру.
  • 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу. 
  • 17 вересня фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав Юрченка. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопотали про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.
  • 18 вересня Юрченко не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу.
  • 21 вересня суд арештував Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн грн.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народу
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