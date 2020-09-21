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Нардепа Юрченка арештували з альтернативою застави

Понеділок, 21 вересня 2020, 19:54
Нардепа Юрченка арештували з альтернативою застави

Суд арештував із можливістю вийти під заставу підозрюваного у хабарництві нардепа Олександра Юрченка.

Джерело: засідання Вищого антикорупційного суду

Пряма мова судді: "Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у вигляді застави в розмірі 3 млн 1656 грн.

Деталі: Прокурор просив для Юрченка тримання під вартою із можливістю внести 6,5 млн грн застави

Сам Юрченко себе винним не визнає і, за словами захисту, ніяких хабарів не брав.

Тим часом захист нардепа наголошує, що детектив НАБУ під прикриттям нібито провокував злочин.

Дослівно: "Є всі підстави вважати та стверджувати, що кримінальне правопорушення, стосовно якого відкрите кримінальне провадження, не було б скоєне без втручання правоохоронних органів, безпосередньо детектива НАБУ".

Передісторія: 

  • 13 вересня НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.
  • 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин. 17 вересня стало відомо, що Венедіктова таки підписала підозру Юрченку і навіть клопотання про арешт для нього.
  • 17 вересня фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав Юрченка. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопочуть про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.
  • 18 вересня Юрченконе з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу.

Знати більше: Плюшки для "слуги народу". Що відомо про корупційний скандал з депутатом Юрченком

Українська правда

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Теми: судСлуга народу
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