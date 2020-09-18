Нардеп Юрченко не з'явився в суд: "прикрився" контактом із коронавірусом

Підозрюваний у хабарництві нардеп Олександр Юрченко не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу.

Джерело: речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП

Пряма мова: "Підозрюваний не з’явився, мотивував це тим, що раніше мав контакт їз хворим на коронавірус".

Деталі: У зв'язку з неявкою підозрюваного судове засідання відкладено до 15 години 21 вересня.

Що передувало: Парламентська фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ підозрює в хабарництві. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопочуть про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.

Передісторія:

13 вересня НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.

15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин.

17 вересня стало відомо, що Венедіктова таки підписала підозру Юрченку і навіть клопотання про арешт для нього.

Юрченко, який написав заяву про вихід з фракції "Слуга народу", і Фіщенко провину заперечують.

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