Нардеп Юрченко не з'явився в суд: "прикрився" контактом із коронавірусом
П'ятниця, 18 вересня 2020, 13:32
Підозрюваний у хабарництві нардеп Олександр Юрченко не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу.
Джерело: речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП
Пряма мова: "Підозрюваний не з’явився, мотивував це тим, що раніше мав контакт їз хворим на коронавірус".
Деталі: У зв'язку з неявкою підозрюваного судове засідання відкладено до 15 години 21 вересня.
Валентина Романенко, УП