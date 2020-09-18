Нардеп Юрченко не з'явився в суд: "прикрився" контактом із коронавірусом
П'ятниця, 18 вересня 2020, 13:32
Підозрюваний у хабарництві нардеп Олександр Юрченко не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу.
Джерело: речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП
Пряма мова: "Підозрюваний не з’явився, мотивував це тим, що раніше мав контакт їз хворим на коронавірус".
Деталі: У зв'язку з неявкою підозрюваного судове засідання відкладено до 15 години 21 вересня.
Що передувало: Парламентська фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ підозрює в хабарництві. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопочуть про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.
Передісторія:
- 13 вересня НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.
- 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин.
- 17 вересня стало відомо, що Венедіктова таки підписала підозру Юрченку і навіть клопотання про арешт для нього.
- Юрченко, який написав заяву про вихід з фракції "Слуга народу", і Фіщенко провину заперечують.
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Валентина Романенко, УП