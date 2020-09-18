Нардеп Юрченко не з'явився в суд: "прикрився" контактом із коронавірусом

Підозрюваний у хабарництві нардеп Олександр Юрченко не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу.

Джерело: речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП

Пряма мова: "Підозрюваний не з’явився, мотивував це тим, що раніше мав контакт їз хворим на коронавірус".

Деталі: У зв'язку з неявкою підозрюваного судове засідання відкладено до 15 години 21 вересня.