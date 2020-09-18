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Нардеп Юрченко не з'явився в суд: "прикрився" контактом із коронавірусом

П'ятниця, 18 вересня 2020, 13:32

Підозрюваний у хабарництві нардеп Олександр Юрченко не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу.

Джерело: речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП

Пряма мова: "Підозрюваний не з’явився, мотивував це тим, що раніше мав контакт їз хворим на коронавірус".

Деталі: У зв'язку з неявкою підозрюваного судове засідання відкладено до 15 години 21 вересня.

Валентина Романенко, УП
Теми: хабар


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