Ситник: Якщо Чаус з’явиться в іншій країні, Україна ніколи його не отримає

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник не знає, де перебуває колишній суддя Микола Чаус після зникнення з Молдови, але натякає, що українським правоохоронцям не було сенсу викрадати його.

Джерело: Ситник в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Було ініційовано стороною захисту питання політичного притулку, це дуже довго слухалось (...) І коли вже було рішення апеляційне суду, і рішення про відмову в притулку вступило в законну силу, – залишалось просто дочекатись рішення суду про екстрадицію. Це питання було вже не років, а місяців. 3 квітня він зник, уже пішов третій місяць після того. Я не розумію, навіщо це було робити".

Деталі: На запитання, хто вкрав Чауса в Кишиневі, Ситник не відповів і нагадав, що справу про його викрадення розслідує СБУ. "Є таємниця досудового розслідування, вони з нами цією інформацією не діляться", – уточнив він.

"Мені важко уявити оптимальний розвиток цієї ситуації. Тому що якщо Чаус з’явиться в Україні – ми повинні його затримати, виконати рішення суду про його арешт, і продовжувати розслідування. Якщо він з’явиться на території іншої країни, немає значення якої – ми його взагалі тоді ніколи не отримаємо на території України. От це вже точно наслідок, який є, хто б ті дії не вчинив", – пояснив директор НАБУ.

Він наголосив, що якщо Чаус з’явиться на території України, правоохоронці зможуть продовжити розслідування щодо одержання хабара в 2016 році за вирішення питання у справі, яка пов’язана з незаконним обігом наркотичних речовин.

"Може, потрібні будуть якісь свідчення, які необхідно буде перевіряти. Тому що в нас є окрема справа про його зникнення, там дуже цікаві є матеріали, хотілось би почути, що він може щодо цього сказати", – зазначив Ситник.

"Якщо на території іншої країни (з'явиться Чаус – ред.), питання екстрадиції не стоятиме. І це не тільки підірве авторитет України в цій справі, а поставить під сумнів нашу міжнародну співпрацю з Інтерполом", – сказав він.

"Тому що такі недолугі дії цих осіб – це, можливо, було умисно зроблено, щоб підірвати авторитет України на міжнародній арені. Але вже ми маємо стовідсотково негативні наслідки, треба тільки дочекатись, де ця людина з’явиться", – заявив директор НАБУ.

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