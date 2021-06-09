Ситник: Якщо Чаус з’явиться в іншій країні, Україна ніколи його не отримає
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник не знає, де перебуває колишній суддя Микола Чаус після зникнення з Молдови, але натякає, що українським правоохоронцям не було сенсу викрадати його.
Джерело: Ситник в інтерв’ю "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Було ініційовано стороною захисту питання політичного притулку, це дуже довго слухалось (...) І коли вже було рішення апеляційне суду, і рішення про відмову в притулку вступило в законну силу, – залишалось просто дочекатись рішення суду про екстрадицію. Це питання було вже не років, а місяців. 3 квітня він зник, уже пішов третій місяць після того. Я не розумію, навіщо це було робити".
Деталі: На запитання, хто вкрав Чауса в Кишиневі, Ситник не відповів і нагадав, що справу про його викрадення розслідує СБУ. "Є таємниця досудового розслідування, вони з нами цією інформацією не діляться", – уточнив він.
"Мені важко уявити оптимальний розвиток цієї ситуації. Тому що якщо Чаус з’явиться в Україні – ми повинні його затримати, виконати рішення суду про його арешт, і продовжувати розслідування. Якщо він з’явиться на території іншої країни, немає значення якої – ми його взагалі тоді ніколи не отримаємо на території України. От це вже точно наслідок, який є, хто б ті дії не вчинив", – пояснив директор НАБУ.
Він наголосив, що якщо Чаус з’явиться на території України, правоохоронці зможуть продовжити розслідування щодо одержання хабара в 2016 році за вирішення питання у справі, яка пов’язана з незаконним обігом наркотичних речовин.
"Може, потрібні будуть якісь свідчення, які необхідно буде перевіряти. Тому що в нас є окрема справа про його зникнення, там дуже цікаві є матеріали, хотілось би почути, що він може щодо цього сказати", – зазначив Ситник.
"Якщо на території іншої країни (з'явиться Чаус – ред.), питання екстрадиції не стоятиме. І це не тільки підірве авторитет України в цій справі, а поставить під сумнів нашу міжнародну співпрацю з Інтерполом", – сказав він.
"Тому що такі недолугі дії цих осіб – це, можливо, було умисно зроблено, щоб підірвати авторитет України на міжнародній арені. Але вже ми маємо стовідсотково негативні наслідки, треба тільки дочекатись, де ця людина з’явиться", – заявив директор НАБУ.
Передісторія:
- 9 серпня 2016 року суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса викрили на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. Кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя закопував у дворі власного дому.
- 6 вересня 2016 року Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт судді. З 11 листопада 2016 року Чаус перебував у міжнародному розшуку.
- 1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Він домагався там політичного притулку. 15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
- 3 квітня Миколу Чауса викрали у столиці Молдови Кишиневі. У МВС Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну. Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не причетний до зникнення Чауса.
- 17 травня Чаус опублікував відео, в якому заявив про плани повернутися в Україну і заперечив, що його викрали. Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском. Згодом Державна прикордонна служба спростувала чутки, що Чаус перебуває у військовій частині ДПСУ на Київщині.
- 28 травня молдовська служба "Комсомольської правди" опублікувала нібито інтерв'ю з Чаусом, який анонсував "глобальний привіт ворогам".