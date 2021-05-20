ЗМІ "знайшли" Чауса у військовій частині ДПСУ: прикордонники спростовують

Державна прикордонна служба обурена маніпулятивними припущеннями, що викрадений екссуддя Микола Чаус перебуває у військовій частині ДПСУ на Київщині.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП

Пряма мова: "Вчора окремі видання та телеканали спробували створити абсурдну та маніпулятивну спекуляцію навколо ДПСУ. Спершу проросійське видання "Страна", посилаючись на слова адвоката, робить висновок, що відео з даною особою монтувалося за допомогою програми, яку закупила одна з частин відомства.

Далі більше, телеканал "Прямий", не лише цитує це видання, а й посилаючись на цю інформацію, відразу виносить рішення, що Чаус знаходиться саме в цій частині. Журналісти каналу навіть приїхали до неї, щоб продовжити сіяти брехню і створити такий же сюжет. При цьому представниця каналу свої маніпулятивні дії з посмішкою називає хитрістю. Це не хитрість – це абсурд".

Деталі: Представники вищевказаних ЗМІ роблять свої припущення та висновки на тому факті, що відео, опубліковане у Телеграм-каналі "ChausUA Микола Чаус" 16 травня 2021 року, мовляв, змонтоване з допомогою програми Adobe Premiere Pro. Аналогічне програмне забезпечення у 2018 – 2019 роках придбала військова частина №2428, розташована в Київській області.

Демченко наголосив, що Державна прикордонна служба України в своїй роботі дотримується визначених норм і використовує ліцензійне програмне забезпечення, не порушуючи прав інтелектуальної власності.

Закупка програмного забезпечення відбувається на постійній основі і термін їхніх ліцензій діє відповідно до договорів. "Ліцензії тих програмних продуктів, про які наголошують ці "журналісти", і які закуповувалися окремо в 2018 та 2019 роках, діяли рік", - підкреслює Демченко.

В залежності від потреб ДПСУ закуповує і офісне програмне забезпечення, і операційні системи, серверне програмне забезпечення та програмну продукцію для роботи з графікою та зображеннями, яку використовують комунікаційні підрозділи, роз’яснює він.

Окремо він зазначає, що Державна прикордоннаї служба України не отримувала жодних звернень з метою надання або перевірки інформації про використання програмного забезпечення, за допомогою якого, начебто, монтувалося відео з Миколою Чаусом.

Пряма мова: "Дії і проросійського видання і українського телеканалу, який таким себе хоче вважати, важко назвати об’єктивними, а їх представників журналістами. Цікаво, а телеканал "Прямий" часом не використовує програму Adobe Premiere, і якщо так, то чи мають вони відповідну ліцензію чи користуються піратськими версіями. Тому прошу не спекулювати цією інформацією, оскільки закупка програмного забезпечення робиться прозоро і є у відкритому доступі. А припущення телеканалу "Прямий" про перебування Чауса в частині ДПСУ є маніпуляцією і фейком".

Що було раніше: 17 травня телеграм-канал "ChausUA Николай Чаус" опублікував відео із Чаусом, який заявив, що наразі він у безпеці і його ніхто не викрадав. Екссуддя обіцяв повернутися в Україну найближчим часом. Дружина та адвокати впізнали екссуддю, але вважають, що слова Чауса на відео недобровільні і його взяли в полон.

19 травня з'явилося нове відео на якому Чаус каже, що збирається передати своїм друзям матеріали щодо його викрадення у 2016 році. Водночас український захисник Чауса не вірить у добровільність подібних звернень та справжність матеріалів, про які заявив суддя.

Служба безпеки України вивчає всі пов'язані з українським екссуддею Миколою Чаусом матеріали включно з вищевказаними відео, які можуть стати доказовою базою у відкритому раніше кримінальному провадженні.