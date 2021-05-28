В ЗМІ з'явилося "інтерв'ю Чауса", який передає привіти своїм ворогам

Молдовська служба "Комсомольської правди" опублікувала нібито інтерв'ю з колишнім суддею Миколою Чаусом, який анонсував "глобальний привіт ворогам".

Джерело: kp.md

Деталі: Повідомляється, що видання нібито поспілкувалося з Чаусом, який не називає країну свого місцеперебування, але сподівається на правосуддя відразу декількох держав, в тому числі й України.

Також він заявив, що ворогам передасть "усе пізніше і глобальніше".

Чаус також не відповів, перевезли його через кордон і як. Він обіцяє розповісти подробиці "пізніше".

Пряма мова Чауса: "Рідним я вже, власне, все передав, зараз - головне терпіння, сподіваюся, у всіх нас його вистачить. А ось ворогам я передам все трохи пізніше і глобальніше ".

Передісторія: