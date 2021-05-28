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В ЗМІ з'явилося "інтерв'ю Чауса", який передає привіти своїм ворогам

П'ятниця, 28 травня 2021, 15:51
В ЗМІ з'явилося інтерв'ю Чауса, який передає привіти своїм ворогам

Молдовська служба "Комсомольської правди" опублікувала нібито інтерв'ю з колишнім суддею Миколою Чаусом, який анонсував "глобальний привіт ворогам".

Джерело: kp.md

Деталі: Повідомляється, що видання нібито поспілкувалося з Чаусом, який не називає країну свого місцеперебування, але сподівається на правосуддя відразу декількох держав, в тому числі й України.

Також він заявив, що ворогам передасть "усе пізніше і глобальніше".

Чаус також не відповів, перевезли його через кордон і як. Він обіцяє розповісти подробиці "пізніше".

Пряма мова Чауса: "Рідним я вже, власне, все передав, зараз - головне терпіння, сподіваюся, у всіх нас його вистачить. А ось ворогам я передам все трохи пізніше і глобальніше ".

Передісторія: 

  • 9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. Кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя закопував у дворі власного дому. 
  • 6 вересня 2016 року Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Чаус перебував у міжнародному розшуку.
  • 1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Він домагався там політичного притулку. 15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. 
  • 3 квітня Миколу Чауса викрали у столиці Молдови Кишиневі. У Міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.
  • 7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не причетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.
  • 17 травня Микола Чаус опублікував відео, в якому заявив про плани повернутися в Україну і заперечив, що його викрали. Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском. Згодом Державна прикордонна служба спростувала чутки, що Чаус перебуває у військовій частині ДПСУ на Київщині.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧаусМолдова
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