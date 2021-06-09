Керівництво “Голосу” дізналось зі ЗМІ про наміри нардепів вийти із фракції

У партії "Голос" заявили, що про наміри окремих народних депутатів вийти із фракції та партії офіційно ніхто не повідомляв, а реагувати будуть вже на конкретні дії обранців.

Джерело: пресслужба партії "Голос" для УП

Дослівно: "Про можливі наміри деяких членів фракції "Голос" виходити з неї нам відомо виключно з коментарів ЗМІ двох народних депутатів. Партія реагуватиме на конкретні дії, як-то вихід депутатів із фракції".

Деталі: У пресслужбі уточнили, що наразі жоден із народних депутатів не склав мандат і не повідомив про такі наміри ані керівництво партії, ані політраду.

Що передувало: Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин повідомив, що щонайменше десять парламентарів розглядають варіант виходу з партії та фракції, пояснюючи це узурпацією та зловживанням влади з боку керівництва політсили.

7 червня екскандидат від "Голосу" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула заявив про вихід із партії.

Передісторія:

22 березня стало відомо, що політрада "Голосу" попередила низку нардепів про виключення після голосування за законопроєкт №5133, який "наносить суттєву шкоду репутації та політичним інтересам партії".

Політрада попередила, що у разі повторення такий дій нардепів виженуть з партії, а також звернулася до Контрольно-ревізійної комісії "Голосу" для перевірки наявності ознак чи фактів політичної корупції".

На це партія опублікувала заяву, в якій розповіла про прецедент "порушення партійної та фракційної дисципліни" під час голосування низкою нардепів за провладний законопроєкт.

Деякі народні депутати фракції "Голос" оприлюднили спільну заяву, в якому закликали ініціювати проведення з’їзду партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут.

Читайте також: Партія на два "Голоси". Чи розвалиться політсила Вакарчука