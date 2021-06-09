Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Керівництво “Голосу” дізналось зі ЗМІ про наміри нардепів вийти із фракції

Середа, 9 червня 2021, 18:40

У партії "Голос" заявили, що про наміри окремих народних депутатів вийти із фракції та партії офіційно ніхто не повідомляв, а реагувати будуть вже на конкретні дії обранців. 

Джерело: пресслужба партії "Голос" для УП

Дослівно: "Про можливі наміри деяких членів фракції "Голос" виходити з неї нам відомо виключно з коментарів ЗМІ двох народних депутатів. Партія реагуватиме на конкретні дії, як-то вихід депутатів із фракції".

Деталі: У пресслужбі уточнили, що наразі жоден із народних депутатів не склав мандат і не повідомив про такі наміри ані керівництво партії, ані політраду. 

Що передувало: Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин повідомив, що щонайменше десять парламентарів розглядають варіант виходу з партії та фракції, пояснюючи це узурпацією та зловживанням влади з боку керівництва політсили.

7 червня екскандидат від "Голосу" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула заявив про вихід із партії.

Передісторія:

  • 22 березня стало відомо, що політрада "Голосу" попередила низку нардепів про виключення після голосування за законопроєкт №5133, який "наносить суттєву шкоду репутації та політичним інтересам партії".
  • Політрада попередила, що у разі повторення такий дій нардепів виженуть з партії, а також звернулася до Контрольно-ревізійної комісії "Голосу" для перевірки наявності ознак чи фактів політичної корупції".
  • На це партія опублікувала заяву, в якій розповіла про прецедент "порушення партійної та фракційної дисципліни" під час голосування низкою нардепів за провладний законопроєкт.
  • Деякі народні депутати фракції "Голос" оприлюднили спільну заяву, в якому закликали ініціювати проведення з’їзду партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут.

Читайте також: Партія на два "Голоси". Чи розвалиться політсила Вакарчука

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Голос


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Чернівецький осередок "Голосу" вимагає виключити Кіру Рудик із партії, яку вона очолює

У суді у справі МН17 оприлюднили нові розмови бойовиків про "Бук"

США видалили Україну з переліку держав, куди не варто подорожувати

З "Голосу" можуть вийти щонайменше 10 нардепів – Юрчишин

ЦВК зареєструвала Вірастюка нардепом

фотоУ Києві під мостом у Гідропарку знайшли міну

Усі новини...
Голос
З "Голосу" можуть вийти щонайменше 10 нардепів – Юрчишин
Замість кисню: у "Голосі" кажуть, що МВС хоче новий "транш" із "ковідного" фонду
"Голос" вважає, що Притула пішов, бо не пустили в керівництво партії
Останні новини
22:21
Новини економіки: інфляція прискорилась, перша країна легалізувала біткоїни
22:04
Чернівецький осередок "Голосу" вимагає виключити Кіру Рудик із партії, яку вона очолює
21:42
У міністра інфраструктури з'явились два нових заступники
21:39
Новини 9 червня: "зелена" Україна, проблеми з "Голосом"
21:20
Уряд виділив 800 мільйонів із "ковідного" фонду на доплату співробітникам МВС
21:19
Кабмін схвалив законопроєкт щодо монетизації пільг з оплати проїзду
20:50
У суді у справі МН17 оприлюднили нові розмови бойовиків про "Бук"
20:31
В Австрії до 1 липня скасують майже всі COVID-обмеження
20:21
ІнфографікаЦіни на нафту на рекордних за два роки рівнях
20:16
Кравчук закликав бойовиків звільнити чотирьох важкохворих українців
Усі новини...