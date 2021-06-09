Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чернівецький осередок "Голосу" вимагає виключити Кіру Рудик із партії, яку вона очолює

Середа, 9 червня 2021, 22:04
Чернівецький осередок Голосу вимагає виключити Кіру Рудик із партії, яку вона очолює
Facebook Кіри Рудик

Осередок партії "Голос" у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення із "Голосу" Кіри Рудик, яка наразі очолює партію. 

Джерело: осередок партії "Голос" у Чернівецькій області, пресслужба партії "Голос" для УП

Дослівно: "Згідно із підпунктом 4 п. 13.8.1 Статуту Партії ради Чернівецької територіальної організації Політичної Партії "Голос" приймає рішення щодо внесення подання до Політичної ради Політичної Партії "Голом" про необхідність виключення з Партії члена ПП "Голос" Рудик Кіри Олександрівни за порушення Статуту Партії".

Деталі: Офіційна причина такого подання – "вчинення дій чи бездіяльності, що завдають шкоди репутації партії або дискредитують партію".

Зокрема, партійці вказують на те, що Рудик узурпувала та зловживає владою. Йдеться начебто про зміну Статуту партії, де розширили повноваження голови. Такі дії дали можливість Рудик самостійно контролювати  всі політичні, адміністративні, кадрові та фінансові ресурси, кажуть в чернівецькому осередку. Там також нарікають, що керівництво партії не дотрималось обіцянки повернути стару редакцію установчого документу. 

Також Рудик звинувачують у кулуарних домовленостях із Офісом президента та партією "Слуга народу". Зокрема, щодо входження у коаліцію. 

Голові закидають "чистки" в партії. Виключення Сергія Притули із Політради, погрози виключити окремих нардепів із фракції, усунення голів регіональних осередків – перерахували у чернівецькому "Голосі". 

Окрім того, Рудик начебто ігнорує звернення представників місцевих організацій, зокрема, щодо проведення з’їзду. 

Подання підписали члени ради Чернівецької територіальної організації.

Водночас, у пресслужбі партії кажуть, що всі офіційні звернення будуть розглянуті. 

Дослівно: "Партія "Голос" – молода демократична структура, яка цінує правила і різні точки зору. Всі звернення, що офіційно надходять до Політичної ради партії, яка відповідно до Статуту керує партією між з’їздами, підлягають обов’язковому розгляду і отримують належну реакцію".

Що передувало: Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин повідомив, що щонайменше десять парламентарів розглядають варіант виходу з партії та фракції, пояснюючи це узурпацією та зловживанням влади з боку керівництва політсили.

7 червня екскандидат від "Голосу" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула заявив про вихід із партії.

Передісторія:

  • 22 березня стало відомо, що політрада "Голосу" попередила низку нардепів про виключення після голосування за законопроєкт №5133, який "наносить суттєву шкоду репутації та політичним інтересам партії".
  • Політрада попередила, що у разі повторення такий дій нардепів виженуть з партії, а також звернулася до Контрольно-ревізійної комісії "Голосу" для перевірки наявності ознак чи фактів політичної корупції".
  • На це партія опублікувала заяву, в якій розповіла про прецедент "порушення партійної та фракційної дисципліни" під час голосування низкою нардепів за провладний законопроєкт.
  • Деякі народні депутати фракції "Голос" оприлюднили спільну заяву, в якому закликали ініціювати проведення з’їзду партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут.

Читайте також: Партія на два "Голоси". Чи розвалиться політсила Вакарчука

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Голоспартії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Голос
Як під час війни політики та чиновники вводять у своїх соцмедіа "воєнний стан", аби прихорошити репутацію
Рудик каже, що зі своїм паспортом перебуває за кордоном. Один у неї вилучили
Рудик не бере участі у перемовинах щодо звільнення захисників Маріуполя
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: