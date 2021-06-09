Чернівецький осередок "Голосу" вимагає виключити Кіру Рудик із партії, яку вона очолює

Осередок партії "Голос" у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення із "Голосу" Кіри Рудик, яка наразі очолює партію.

Джерело: осередок партії "Голос" у Чернівецькій області, пресслужба партії "Голос" для УП

Дослівно: "Згідно із підпунктом 4 п. 13.8.1 Статуту Партії ради Чернівецької територіальної організації Політичної Партії "Голос" приймає рішення щодо внесення подання до Політичної ради Політичної Партії "Голом" про необхідність виключення з Партії члена ПП "Голос" Рудик Кіри Олександрівни за порушення Статуту Партії".

Деталі: Офіційна причина такого подання – "вчинення дій чи бездіяльності, що завдають шкоди репутації партії або дискредитують партію".

Зокрема, партійці вказують на те, що Рудик узурпувала та зловживає владою. Йдеться начебто про зміну Статуту партії, де розширили повноваження голови. Такі дії дали можливість Рудик самостійно контролювати всі політичні, адміністративні, кадрові та фінансові ресурси, кажуть в чернівецькому осередку. Там також нарікають, що керівництво партії не дотрималось обіцянки повернути стару редакцію установчого документу.

Також Рудик звинувачують у кулуарних домовленостях із Офісом президента та партією "Слуга народу". Зокрема, щодо входження у коаліцію.

Голові закидають "чистки" в партії. Виключення Сергія Притули із Політради, погрози виключити окремих нардепів із фракції, усунення голів регіональних осередків – перерахували у чернівецькому "Голосі".

Окрім того, Рудик начебто ігнорує звернення представників місцевих організацій, зокрема, щодо проведення з’їзду.

Подання підписали члени ради Чернівецької територіальної організації.

Водночас, у пресслужбі партії кажуть, що всі офіційні звернення будуть розглянуті.

Дослівно: "Партія "Голос" – молода демократична структура, яка цінує правила і різні точки зору. Всі звернення, що офіційно надходять до Політичної ради партії, яка відповідно до Статуту керує партією між з’їздами, підлягають обов’язковому розгляду і отримують належну реакцію".

Що передувало: Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин повідомив, що щонайменше десять парламентарів розглядають варіант виходу з партії та фракції, пояснюючи це узурпацією та зловживанням влади з боку керівництва політсили.

7 червня екскандидат від "Голосу" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула заявив про вихід із партії.

Передісторія:

22 березня стало відомо, що політрада "Голосу" попередила низку нардепів про виключення після голосування за законопроєкт №5133, який "наносить суттєву шкоду репутації та політичним інтересам партії".

Політрада попередила, що у разі повторення такий дій нардепів виженуть з партії, а також звернулася до Контрольно-ревізійної комісії "Голосу" для перевірки наявності ознак чи фактів політичної корупції".

На це партія опублікувала заяву, в якій розповіла про прецедент "порушення партійної та фракційної дисципліни" під час голосування низкою нардепів за провладний законопроєкт.

Деякі народні депутати фракції "Голос" оприлюднили спільну заяву, в якому закликали ініціювати проведення з’їзду партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут.

Читайте також: Партія на два "Голоси". Чи розвалиться політсила Вакарчука