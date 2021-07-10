Одного з найвпливовіших "ворів у законі" відпустили з-під варти

Одному з найвпливовіших "ворів у законі" на прізвисько "Умка" було змінено запобіжний захід із тримання під вартою на нічний домашній арешт, Офіс генпрокурора оскаржує це рішення.

Джерело: Офіс генпрокурора, джерела УП

Дослівно: "Прокурорами Офісу генерального прокурора підготовлено апеляційну скаргу на рішення суду про зміну запобіжного заходу особі, яка підозрюється у поширенні злочинного впливу в суспільстві у статусі "вора в законі" на прізвисько "Умка" (ч. 3 ст. 255-1 КК України)".

Деталі: Зазначається, що 9 липня судом за клопотанням сторони захисту "Умці" змінено запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт.

За даними УП, рішення про зміну запобіжного заходу "Умці" ухвалив одіозний суддя Печерського суду Сергій Вовк.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України, за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Що передувало: У травні поліція затримала двох найвпливовіших в Україні "ворів в законі": "Умку" затримали в аеропорту Дніпра, а особу на прізвисько "Лаша Сван" – у готелі.

Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва стосовно підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави строком до 18 липня включно.

фото Офісу генпрокурора

Слідством встановлено, що "вори в законі" здійснювали розподіл так званого "злодійського общака", допомагали в організації уникнення кримінальної відповідальності іншим "кримінальним авторитетам" та вирішенні спорів між криміногенними елементами, на основі так званих "воровських понять", організовували забезпечення побуту засуджених шляхом постачання до виправного закладу продуктів харчування, сигарет та заборонених інструкціями речей – мобільних телефонів. Крім того, вони здійснювали координацію злочинної діяльності осіб за територіальним розташуванням та курували створення "call-центрів", які шляхом шахрайства обманювали потерпілих.

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