Прикордонники не підтвердили заяву Моргенштерна, що він в Україні
Російський репер Алішер Валєєв (Моргенштерн) заявив, що перебуває в Україні. Водночас у Державній прикордонній службі не підтвердили й не спростували цю інформацію.
Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі УП, джерело УП
Пряма мова Демченка: "Я не радив би сприймати слова і відео окремих постатей, де вони говорять про перебування в Україні як доконаний факт, що вони перебувають на території України".
Деталі: Речник ДПСУ додав, що не може підтвердити чи спростувати факт перебування "Моргенштерна" в Україні, оскільки інформацію про перетин кордону третіми особами розголошувати заборонено.
Водночас він наголосив, що прикордонники діють в межах наданих їм повноважень при пропуску громадян через державний кордон.
За даними джерела УП, Валєєв не перетинав кордон України.
Що передувало: У п'ятницю ввечері російський репер виклав своїй Instagram-сторінці відео, де разом із дівчиною стоїть на полі серед соняшників і говорить: "Медовий місяць продовжується, ми в Україні".
Передісторія:
- 17 червня стало відомо, що Моргенштерн позивається до СБУ через заборону в’їжджати в Україну.
- Служба безпеки відреагувала на позов Валєєва і заявила, що готова захищати свою позицію у суді.
- Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Моргенштерна до Служби безпеки щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
- Навесні 2021 року російський репер заявляв, що збирається в Україну з концертами. Інформація про гастролі Моргенштерна в Україні викликала критику в соцмережах. Згодом він заявив, що не поїде в Україну, тому що йому страшно.
- У 2019 році Моргенштерн висміяв траур, який оголосили після пожежі в одеському коледжі. Це сталося під час його виступу в Одесі, в день, коли було оголошено жалобу за загиблими.