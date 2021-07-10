Прикордонники не підтвердили заяву Моргенштерна, що він в Україні

Російський репер Алішер Валєєв (Моргенштерн) заявив, що перебуває в Україні. Водночас у Державній прикордонній службі не підтвердили й не спростували цю інформацію.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі УП, джерело УП

Пряма мова Демченка: "Я не радив би сприймати слова і відео окремих постатей, де вони говорять про перебування в Україні як доконаний факт, що вони перебувають на території України".

Деталі: Речник ДПСУ додав, що не може підтвердити чи спростувати факт перебування "Моргенштерна" в Україні, оскільки інформацію про перетин кордону третіми особами розголошувати заборонено.

Водночас він наголосив, що прикордонники діють в межах наданих їм повноважень при пропуску громадян через державний кордон.

За даними джерела УП, Валєєв не перетинав кордон України.

Що передувало: У п'ятницю ввечері російський репер виклав своїй Instagram-сторінці відео, де разом із дівчиною стоїть на полі серед соняшників і говорить: "Медовий місяць продовжується, ми в Україні".

Передісторія: