Пограничники не подтвердили заявление Моргенштерна, что он в Украине
Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) заявил, что находится в Украине. В то же время в Государственной пограничной службе не подтвердили и не опровергли эту информацию.
Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП, источник УП
Прямая речь Демченко: "Я не советовал бы воспринимать слова и видео отдельных фигур, где они говорят о пребывании в Украине как свершившийся факт, что они находятся на территории Украины".
Детали: Представитель ГПСУ добавил, что не может подтвердить или опровергнуть факт пребывания Моргенштерна в Украине, поскольку информацию о пересечении границы третьими лицами разглашать запрещено.
В то же время он подчеркнул, что пограничники действуют в пределах предоставленных им полномочий при пропуске граждан через государственную границу.
По данным источника УП, Валеев не пересекал границу Украины.
Что предшествовало: В пятницу вечером российский рэпер выложил на своей Instagram странице видео, где вместе с девушкой стоит на поле среди подсолнухов и говорит: "Медовый месяц продолжается, мы в Украине".
Предыстория:
- 17 июня стало известно, что Моргенштерн хочет судиться с СБУ из-за запрета въезжать в Украину.
- Служба безопасности отреагировала на иск Валеева и заявила, что готова защищать свою позицию в суде.
- Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Моргенштерна к СБУ о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
- Весной российский рэпер заявлял, что собирается в Украину с концертами. Информация о гастролях Моргенштерна в Украине вызвала критику в соцсетях. Впоследствии он заявил, что не поедет в Украину, потому что ему страшно.
- В 2019 году Моргенштерн высмеял траур, который объявили после пожара в одесском институте. Это произошло во время его выступления в Одессе, в день, когда был объявлен траур по погибшим.