У Росії новий максимум смертей від коронавірусу

У Росії за добу 9 липня померли 752 хворих на COVID – це новий максимум за весь час пандемії.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на дані оперативного штабу

Деталі: Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ склав 25 082 випадки.

Найбільша кількість померлих у Москві – 108, в Санкт-Петербурзі – 102, в Іркутській і Нижегородській областях від коронавірусу померли по 28 пацієнтів.

За добу одужали 17 750 осіб.

У Москві виявили 5 694 нових випадки COVID-19, ще 7 035 пацієнтів одужали. У Московській області – 2 487 випадків, в Санкт-Петербурзі – 1 978 випадків.

Що передувало: До цього максимальне число померлих за добу в РФ було зареєстровано за 5 липня і склало 737 випадків.

В останні тижні в Росії фіксують сумні "рекорди" за смертністю від COVID-19, незважаючи на наявність трьох-чотирьох вітчизняних вакцин. За добу 1 липня в РФ померли від коронавірусу 679 осіб, за добу 2 липня – 697 осіб.

У країні зафіксовано небезпечні штами коронавірусу "Дельта" і "Дельта плюс".