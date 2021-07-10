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В России новый максимум смертей от коронавируса

Суббота, 10 июля 2021, 12:28

В России за сутки 9 июля от COVID умерли 752 пациента – это новый максимум за все время пандемии.

Источник: Интерфакс со ссылкой на данные оперативного штаба

Детали: Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 082 случая.

Наибольшее количество скончавшихся в Москве – 108, в Санкт-Петербурге – 102, в Иркутской и Нижегородской областях от коронавируса умерли по 28 пациентов.

За сутки по выздоровлении были выписаны 17 750 человек.

В Москве выявили 5 694 новых случая COVID-19, еще 7 035 пациентов выздоровели. В Московской области – 2 487 случаев, в Санкт-Петербурге – 1 978 случаев.

Что предшествовало: До этого максимальное число умерших за сутки в РФ было зарегистрировано за 5 июля и составило 737 случаев летального исхода.

В последние недели в России фиксируют печальные "рекорды" по смертности от COVID-19, несмотря на наличие трех-четырех отечественных вакцин. За сутки 1 июля в РФ умерли от коронавируса 679 человек, за сутки 2 июля – 697 человек.

В стране зафиксированы опасные штаммы коронавируса "Дельта" и "Дельта плюс".

Темы: Росcиякоронавирус
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