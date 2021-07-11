Вдова президента Гаити впервые после его убийства сделала заявление

Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза впервые сделала публичное заявление.

Источник: Мартин Моиз, цитирует ВВС

Прямая речь: "Мы не можем позволить, чтобы кровь президента Жовенеля Моиза, моего мужа, нашего президента, которого мы любим и который любил нас, была пролита напрасно".

Детали: Вдова президента Гаити описала момент убийства ее мужа.

Мартин Моиз сказала, что нападение произошло так быстро, что ее муж Жовенель не успел "сказать ни слова".

Вдова Моиз также пострадала в результате нападения, после чего ее доставили в больницу Майами.

Она предположила, что нападение на ее мужа совершили по политическим причинам, в том числе через референдум относительно изменений в Конституции.

По ее словам, наемники "хотят убить мечту президента".

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