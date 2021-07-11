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Вдова президента Гаити впервые после его убийства сделала заявление

Воскресенье, 11 июля 2021, 01:07

Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза впервые сделала публичное заявление.

Источник: Мартин Моиз, цитирует ВВС

Прямая речь: "Мы не можем позволить, чтобы кровь президента Жовенеля Моиза, моего мужа, нашего президента, которого мы любим и который любил нас, была пролита напрасно".

Детали: Вдова президента Гаити описала момент убийства ее мужа.

Мартин Моиз сказала, что нападение произошло так быстро, что ее муж Жовенель не успел "сказать ни слова".

Вдова Моиз также пострадала в результате нападения, после чего ее доставили в больницу Майами.

Она предположила, что нападение на ее мужа совершили по политическим причинам, в том числе через референдум относительно изменений в Конституции.

По ее словам, наемники "хотят убить мечту президента".

Предыстория:

  • Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его резиденции, его жена была ранена.
  • Задержали возможных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза.
  • Правоохранители Гаити считают, что к убийству причастна группа из 26 колумбийцев и 2 американцев, 17 человек задержаны. Кроме того, на территории посольства Тайваня в Гаити задержали 11 подозреваемых.
  • Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 и вступил в должность в феврале 2017 года.

Темы: убийствомир
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