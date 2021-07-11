Політв'язня Єсипенка залякували новими тортурами – дружина

Політв'язень Владислав Єсипенко перебуває у СІЗО в окупованому Криму в жахливих умовах, також його залякували тортурами, щоб не відмовлявся від своїх "вибитих" показів.

Джерело: дружина Єсипенка Катерина в ефірі Громадського радіо

Деталі: За словами дружини, після відмови від зізнання, яке Владислав зробив під тортурами, йому заборонили телефонувати додому, а листи рідним він передає через свого адвоката.

Після заяви про тортури Владислава спробували відправити у підвал, психологічно намагалися його переконати не відмовлятися від своїх показів, потрібних ФСБ.

"Фізично вони його ніби не чіпали. Були погрози та залякування подальшими тортурами. Нині до нього пускають адвокатів. Бо коли його катували, адвокатів не пускали. За станом його здоров’я ми не можемо стежити. Невідомо, як на нього вплинули тортури. Знаю, що минулого тижня у нього боліли нирки. Він просив про меддопомогу, але йому відмовили, бо лікаря у СІЗО нема", – пояснює Катерина.

Пряма мова: "Камера, у якій він зараз, розміром 3 на 4 метри, кисню мало, прогулянка — 1 година за добу. У камеру вилазять з унітаза щурі. У суботу — банний день і прогулянок нема.

Він себе підтримує тим, що займається спортом навіть у тих умовах. Читає українські видання. Ми надсилаємо йому публікації про те, що про нього тут говорять, як підтримують. Влад пише, що в усіх політв’язнів Сімферополя одна надія — на обмін. Ніхто не сподівається на справедливий суд у Криму".

Що передувало: 6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд у Сімферополі" продовжив на пів року термін арешту Єсипенку.

Передісторія: