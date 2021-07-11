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Политзаключенного Есипенко запугивали новыми пытками – жена

Воскресенье, 11 июля 2021, 16:55
Политзаключенного Есипенко запугивали новыми пытками – жена
Владислав Есипенко/Крымская солидарность, Facebook

Политзаключенный Владислав Есипенко находится в СИЗО в оккупированном Крыму в ужасных условиях, а также его запугивали пытками, чтобы не отказывался от своих "выбитых" показаний.

Источник: жена Есипенко Екатерина в эфире Громадського радіо

Детали: По словам жены, после отказа от признания, которое Владислав сделал под пытками, ему запретили звонить домой, а письма родным он передает через своего адвоката.

После заявления о пытках Владислава попытались отправить в подвал, психологически пытались его убедить не отказываться от своих показаний, необходимых ФСБ.

"Физически они его вроде не трогали. Были угрозы и запугивания последующими пытками. Сейчас к нему пускают адвокатов. Потому что, когда его пытали, адвокатов не пускали. За состоянием его здоровья мы не можем следить. Неизвестно, как на него повлияли пытки. Знаю, что на прошлой неделе у него болели почки. Он просил о медпомощи, но ему отказали, потому что врача в СИЗО нет", - объясняет Екатерина.

Прямая речь: "Камера, в которой он сейчас, размером 3 на 4 метра, кислорода мало, прогулка – 1 час в сутки. В камеру вылезают из унитаза крысы. В субботу – банный день и прогулок нет.

Он себя поддерживает тем, что занимается спортом даже в тех условиях. Читает украинские издания. Мы посылаем ему публикации о том, что о нем здесь говорят, как поддерживают. Влад пишет, что у всех политзаключенных Симферополя одна надежда – на обмен. Никто не надеется на справедливый суд в Крыму".

Что предшествовало: 6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд в Симферополе" продлил на полгода срок ареста Есипенко.

Предыстория:

  • 16 марта в России сообщили, что в Крыму ФСБ задержала фрилансера Радио Свобода Есипенко, который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство. В ФСБ заявили, что относительно Есипенко возбуждено уголовное дело.
  • Сам Есипенко якобы рассказал, что информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки Украины полковника Кравчука.
  • 24 марта стало известно, что сотрудники ФСБ два дня пытали Есипенко током. Таким образом ФСБ заставила Есипенко дать показания и озвучить их в интервью с генеральным продюсером местного телеканала "Крим24" Олегом Крючковым. В интервью Есипенко говорит, что перевозил в своей машине взрывное устройство, а также отправлял снятые в Крыму видео в редакцию "Крым.Реалии" и в Службу внешней разведки Украины.
  • Также сотрудники ФСБ незаконно отобрали слюну Есипенко для проведения биологической экспертизы.

Темы: политзаключенныеКрым
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