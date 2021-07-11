Политзаключенного Есипенко запугивали новыми пытками – жена

Политзаключенный Владислав Есипенко находится в СИЗО в оккупированном Крыму в ужасных условиях, а также его запугивали пытками, чтобы не отказывался от своих "выбитых" показаний.

Источник: жена Есипенко Екатерина в эфире Громадського радіо

Детали: По словам жены, после отказа от признания, которое Владислав сделал под пытками, ему запретили звонить домой, а письма родным он передает через своего адвоката.

После заявления о пытках Владислава попытались отправить в подвал, психологически пытались его убедить не отказываться от своих показаний, необходимых ФСБ.

"Физически они его вроде не трогали. Были угрозы и запугивания последующими пытками. Сейчас к нему пускают адвокатов. Потому что, когда его пытали, адвокатов не пускали. За состоянием его здоровья мы не можем следить. Неизвестно, как на него повлияли пытки. Знаю, что на прошлой неделе у него болели почки. Он просил о медпомощи, но ему отказали, потому что врача в СИЗО нет", - объясняет Екатерина.

Прямая речь: "Камера, в которой он сейчас, размером 3 на 4 метра, кислорода мало, прогулка – 1 час в сутки. В камеру вылезают из унитаза крысы. В субботу – банный день и прогулок нет.

Он себя поддерживает тем, что занимается спортом даже в тех условиях. Читает украинские издания. Мы посылаем ему публикации о том, что о нем здесь говорят, как поддерживают. Влад пишет, что у всех политзаключенных Симферополя одна надежда – на обмен. Никто не надеется на справедливый суд в Крыму".

Что предшествовало: 6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд в Симферополе" продлил на полгода срок ареста Есипенко.

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