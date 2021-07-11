Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Политзаключенного Есипенко запугивали новыми пытками – жена

Воскресенье, 11 июля 2021, 16:55
Владислав Есипенко/Крымская солидарность, Facebook

Политзаключенный Владислав Есипенко находится в СИЗО в оккупированном Крыму в ужасных условиях, а также его запугивали пытками, чтобы не отказывался от своих "выбитых" показаний.

Источник: жена Есипенко Екатерина в эфире Громадського радіо

Детали: По словам жены, после отказа от признания, которое Владислав сделал под пытками, ему запретили звонить домой, а письма родным он передает через своего адвоката.

После заявления о пытках Владислава попытались отправить в подвал, психологически пытались его убедить не отказываться от своих показаний, необходимых ФСБ.

"Физически они его вроде не трогали. Были угрозы и запугивания последующими пытками. Сейчас к нему пускают адвокатов. Потому что, когда его пытали, адвокатов не пускали. За состоянием его здоровья мы не можем следить. Неизвестно, как на него повлияли пытки. Знаю, что на прошлой неделе у него болели почки. Он просил о медпомощи, но ему отказали, потому что врача в СИЗО нет", - объясняет Екатерина.

Прямая речь: "Камера, в которой он сейчас, размером 3 на 4 метра, кислорода мало, прогулка – 1 час в сутки. В камеру вылезают из унитаза крысы. В субботу – банный день и прогулок нет.

Он себя поддерживает тем, что занимается спортом даже в тех условиях. Читает украинские издания. Мы посылаем ему публикации о том, что о нем здесь говорят, как поддерживают. Влад пишет, что у всех политзаключенных Симферополя одна надежда – на обмен. Никто не надеется на справедливый суд в Крыму".

Что предшествовало: 6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд в Симферополе" продлил на полгода срок ареста Есипенко.

Предыстория:

  • 16 марта в России сообщили, что в Крыму ФСБ задержала фрилансера Радио Свобода Есипенко, который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство. В ФСБ заявили, что относительно Есипенко возбуждено уголовное дело.
  • Сам Есипенко якобы рассказал, что информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки Украины полковника Кравчука.
  • 24 марта стало известно, что сотрудники ФСБ два дня пытали Есипенко током. Таким образом ФСБ заставила Есипенко дать показания и озвучить их в интервью с генеральным продюсером местного телеканала "Крим24" Олегом Крючковым. В интервью Есипенко говорит, что перевозил в своей машине взрывное устройство, а также отправлял снятые в Крыму видео в редакцию "Крым.Реалии" и в Службу внешней разведки Украины.
  • Также сотрудники ФСБ незаконно отобрали слюну Есипенко для проведения биологической экспертизы.

Темы: политзаключенныеКрым
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости воскресенья и ночи: миллиардер в космосе, финал Евро-2020

фотоНаибольшее количество военных развернуло флаг и установило рекорд

Под Киевом автомобиль с 10 людьми перевернулся на крышу, двое погибших

Тысячи кубинцев вышли на акции протеста

Евро-2020 выиграла Италия

Зеленский провел первую встречу в Германии

Все новости...
политзаключенные
В украинского политзаключенного в РФ произошел микроинсульт – омбудсмен
Жена Есипенко пикетировала под Офисом президента
Узнику Кремля Выговскому смягчили условия в колонии РФ – СМИ
Последние новости
09:20
Курс валют: гривня немного ослабла
08:57
Количество прививок против коронавируса в Украине в выходные резко упало
08:35
Выборы в Молдове: партия Санду получает монобольшинство
08:26
СМИ Грузии обратились к дипкорпусу после смерти журналиста
08:18
С COVID в воскресенье госпитализировали больше украинцев, чем зафиксировали больных
08:07
Строительство "Северного потока-2" хотят завершить к концу лета
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: миллиардер в космосе, финал Евро-2020
07:30
Сутки на Донбассе: 8 нарушений "тишины", два вражеских БПЛА пересекли линию разграничения
07:15
В Индии от удара молнии во время селфи погибли 11 человек
06:50
Британия вернулась в мировые лидеры по распространению COVID
Все новости...