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Перезапуск ВККС: Разумков сподівається прийняти закон протягом тижня

Неділя, 11 липня 2021, 23:32

Верховна Рада може розглянути пропозиції до закону про перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів на засіданні у вівторок, 13 липня.

Джерело: голова ВР Дмитро Разумков у ефірі телеканалу "Інтер", передає Укрінформ

Пряма мова: "Президент заветував закон. Він надійшов у Верховну Раду. Я дав відповідне доручення. Комітет провів засідання в п‘ятницю. Я думаю, що у вівторок одним із перших питань ми розглянемо вето.

Після цього не треба першого і другого читання. Голосуються правки, які були зазначені гарантом Конституції, після цього закон підписується і направляється знову до Офісу президента".

Деталі: Разумков висловив сподівання, що в межах тижня "отримаємо прийнятий закон із прибраними суперечливими нормами".

Що передувало: 8 липня президент Володимир Зеленський наклав вето на підтриманий парламентом законопроект №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

29 червня Рада ухвалила законопроєкт №3711-Д, який передбачає зміни до Закону "Про судоустрій і статус судді", відповідно до якого планується перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів.

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Теми: Верховна РадасудРазумков Дмитро


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