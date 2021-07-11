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Перезапуск ВККС: Разумков надеется принять закон в течение недели

Воскресенье, 11 июля 2021, 23:32

Верховная Рада может рассмотреть предложения к закону о перезагрузке Высшей квалификационной комиссии судей на заседании во вторник, 13 июля.

Источник: председатель ВР Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Интер", передает Укринформ

Прямая речь: "Президент ветировал закон. Он поступил в Верховную Раду. Я дал соответствующее поручение. Комитет провел заседание в пятницу. Я думаю, что во вторник одним из первых вопросов мы рассмотрим вето.

После этого не надо первого и второго чтения. Голосуются поправки, которые были указаны гарантом Конституции, после этого закон подписывается и направляется снова в Офис президента".

Детали: Разумков выразил надежду, что в рамках недели "получим принятый закон с убранными противоречивыми нормами".

Что предшествовало: 8 июля президент Владимир Зеленский наложил вето на поддержанный парламентом законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

29 июня Рада приняла законопроект №3711-Д, который предусматривает изменения в Закон "О судоустройстве и статусе судьи", согласно которому планируется перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов.

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Темы: Верховная РадасудРазумков Дмитрий
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