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Зеленський провів першу зустріч у Німеччині

Неділя, 11 липня 2021, 23:51
Зеленський провів першу зустріч у Німеччині
фото ОП

У межах робочого візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єрміністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.

Джерело: сайт президента

Пряма мова Зеленського: "Для України важливо, щоб наступний Федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО".

Деталі: Зеленський поінформував про безпекову ситуацію в регіоні, передусім у контексті концентрації російських військ та озброєння вздовж українського державного кордону. Також було наголошено на важливості активізації переговорного процесу для досягнення миру на Донбасі в межах Нормандського формату та Мінського процесу.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанню "Північного потоку – 2". Президент України наголосив, що його введення в експлуатацію становить пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС.

Крім того, сторони обговорили питання боротьби з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. Зеленський наголосив на важливості подальшої практичної підтримки з боку Європейського Союзу, зокрема Німеччини, у забезпеченні вакцинами населення України.

Лашет також зазначив, що президент України був першим іноземним лідером, який привітав його з обранням новим головою ХДС.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у неділю ввечері прибув із дводенним робочим візитом до Німеччини.

Під час візиту він має обговорити із канцлером Ангелою Меркель посилення ролі Німеччини в "нормандському форматі", припинення війни на сході України, будівництво газопроводу "Північний потік-2" і двостороннє економічне співробітництво.

Зустріч із Меркель відбудеться 12 липня 20:00 за київським часом за спільною вечерею. 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийНімеччина
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