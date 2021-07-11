Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский провел первую встречу в Германии

Воскресенье, 11 июля 2021, 23:51
Зеленский провел первую встречу в Германии
фото ОП

В рамках рабочего визита в Германию президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом.

Источник: сайт президента

Прямая речь Зеленского: "Для Украины важно, чтобы следующее Федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единства ЕС в отношении европейской интеграции и членства Украины в НАТО".

Детали: Зеленский сообщил о безопасность в регионе, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружения вдоль украинской государственной границы. Также была отмечена важность активизации переговорного процесса для достижения мира на Донбассе в пределах Нормандского формата и Минского процесса.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросу "Северного потока - 2". Президент Украины подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию составляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС.

Зеленский и Лашет обменялись мнениями по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества и налаживанию еще более тесного партнерства.

Кроме того, стороны обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Зеленский отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны Европейского Союза, в частности Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины.

Лашет также отметил, что президент Украины был первым иностранным лидером, который поздравил его с избранием новым председателем ХДС.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в воскресенье вечером прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.

Во время визита он планирует обсудить с канцлером Ангелой Меркель усиление роли Германии в "нормандском формате", прекращение войны на востоке Украины, строительство газопровода "Северный поток-2" и двустороннее экономическое сотрудничество.

Встреча с Меркель состоится 12 июля в 20:00 по киевскому времени за ужином.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Зеленский
Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским в Вильнюсе
Объект №1, или Вся власть – в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция
Байден запланировал встречи с Зеленским и Эрдоганом в Вильнюсе - СМИ
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: