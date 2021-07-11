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Зеленский провел первую встречу в Германии

Воскресенье, 11 июля 2021, 23:51
фото ОП

В рамках рабочего визита в Германию президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом.

Источник: сайт президента

Прямая речь Зеленского: "Для Украины важно, чтобы следующее Федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единства ЕС в отношении европейской интеграции и членства Украины в НАТО".

Детали: Зеленский сообщил о безопасность в регионе, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружения вдоль украинской государственной границы. Также была отмечена важность активизации переговорного процесса для достижения мира на Донбассе в пределах Нормандского формата и Минского процесса.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросу "Северного потока - 2". Президент Украины подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию составляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС.

Зеленский и Лашет обменялись мнениями по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества и налаживанию еще более тесного партнерства.

Кроме того, стороны обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Зеленский отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны Европейского Союза, в частности Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины.

Лашет также отметил, что президент Украины был первым иностранным лидером, который поздравил его с избранием новым председателем ХДС.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в воскресенье вечером прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.

Во время визита он планирует обсудить с канцлером Ангелой Меркель усиление роли Германии в "нормандском формате", прекращение войны на востоке Украины, строительство газопровода "Северный поток-2" и двустороннее экономическое сотрудничество.

Встреча с Меркель состоится 12 июля в 20:00 по киевскому времени за ужином.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийГермания
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