Обвал будинку біля Маямі: кількість жертв зросла до 90
Кількість загиблих в результаті обвалу будинку в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) зросла в неділю до 90.
Джерело: Reuters
Деталі: Про зростання кількості жертв повідомила глава округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава під час брифінгу.
Кава уточнила, що поки що зниклими вважається 31 особа.
Деяких зниклих було виявлено завдяки детективу, - сказала вона.
З тих пір, як після обвалу врятованих на руїнах не було виявлено, минулого тижня рятувальники заявили, що їх пошукові роботи перейшли із рятувальних на відновлювальні.
За словами Кави, робітники вивезли з ділянки 14 мільйонів фунтів (6 350 тонн) бетону та сміття.
Мер Серфсайда Чарльз Беркетт заявив, що гора руїн, яка сягала від чотирьох до п’яти поверхів, значно зменшилася, і в деяких місцях працівники бачать машини в підземному гаражі.
Поки пошукові групи обережно перебирають уламки, вони стежать за особистими речами, які каталогізуються та повертаються сім'ям жертв, - сказав Беркетт.
"Робота досі настільки делікатна, що ми навіть знайшли в завалах непошкоджені пляшки вина", - додав він.
Передісторія:
- 24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
- Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.
- Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.
- Частково зруйновану багатоповерхівку Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) знесли перед можливим ураганом "Ельза" - за прогнозами, він наблизиться до Флориди у вівторок або середу.