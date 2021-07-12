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Обвал будинку біля Маямі: кількість жертв зросла до 90

Понеділок, 12 липня 2021, 01:46
Обвал будинку біля Маямі: кількість жертв зросла до 90

Кількість загиблих в результаті обвалу будинку в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) зросла в неділю до 90.

Джерело: Reuters

Деталі: Про зростання кількості жертв повідомила глава округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава під час брифінгу.

Кава уточнила, що поки що зниклими вважається 31 особа.

Деяких зниклих було виявлено завдяки детективу, - сказала вона.

З тих пір, як після обвалу врятованих на руїнах не було виявлено, минулого тижня рятувальники заявили, що їх пошукові роботи перейшли із рятувальних на відновлювальні.

За словами Кави, робітники вивезли з ділянки 14 мільйонів фунтів (6 350 тонн) бетону та сміття.

Мер Серфсайда Чарльз Беркетт заявив, що гора руїн, яка сягала від чотирьох до п’яти поверхів, значно зменшилася, і в деяких місцях працівники бачать машини в підземному гаражі.

Поки пошукові групи обережно перебирають уламки, вони стежать за особистими речами, які каталогізуються та повертаються сім'ям жертв, - сказав Беркетт.

"Робота досі настільки делікатна, що ми навіть знайшли в завалах непошкоджені пляшки вина", - додав він.

Передісторія:

  • 24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
  • Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.
  • Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.
  • Частково зруйновану багатоповерхівку Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) знесли перед можливим ураганом "Ельза" - за прогнозами, він наблизиться до Флориди у вівторок або середу.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАнадзвичайна подія
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