Обвал будинку біля Маямі: кількість жертв зросла до 90

Кількість загиблих в результаті обвалу будинку в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) зросла в неділю до 90.

Джерело: Reuters

Деталі: Про зростання кількості жертв повідомила глава округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава під час брифінгу.

Кава уточнила, що поки що зниклими вважається 31 особа.

Деяких зниклих було виявлено завдяки детективу, - сказала вона.

З тих пір, як після обвалу врятованих на руїнах не було виявлено, минулого тижня рятувальники заявили, що їх пошукові роботи перейшли із рятувальних на відновлювальні.

За словами Кави, робітники вивезли з ділянки 14 мільйонів фунтів (6 350 тонн) бетону та сміття.

Мер Серфсайда Чарльз Беркетт заявив, що гора руїн, яка сягала від чотирьох до п’яти поверхів, значно зменшилася, і в деяких місцях працівники бачать машини в підземному гаражі.

Поки пошукові групи обережно перебирають уламки, вони стежать за особистими речами, які каталогізуються та повертаються сім'ям жертв, - сказав Беркетт.

"Робота досі настільки делікатна, що ми навіть знайшли в завалах непошкоджені пляшки вина", - додав він.

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