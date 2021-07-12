Обвал дома возле Майами: число жертв возросло до 90
Количество погибших в результате обрушения дома в Серфсайде возле Майами (Флорида, США) выросла в воскресенье до 90.
Источник: Reuters
Детали: О росте количества жертв сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава во время брифинга.
Кава уточнила, что пока пропавшими считается 31 человек.
Некоторых пропавших было обнаружено благодаря детективу, - сказала она.
С тех пор, как после обвала спасенных на руинах не было обнаружено, на прошлой неделе спасатели заявили, что их поисковые работы перешли из спасательных к восстановительным.
По словам Кавы, рабочие вывезли с участка 14 млн фунтов (6 350 тонн) бетона и мусора.
Мэр Серфсайда Чарльз Беркетт заявил, что гора руин, которая достигала от четырех до пяти этажей, значительно уменьшилась, и в некоторых местах работники видят машины в подземном гараже.
Пока поисковые группы осторожно перебирают обломки, они следят за личными вещами, которые каталогизируются и возвращаются семьям жертв, - сказал Беркетт.
"Работа до сих пор настолько деликатная, что мы даже нашли в завалах неповрежденные бутылки вина", - добавил он.
Предыстория:
- 24 июня в Серфсайде обрушилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
- Сейчас следователи не выяснили, что стало причиной обрушения комплекса.
- Жителям другого здания, Crestview Towers, было приказано эвакуироваться немедленно после того, как инженеры обнаружили серьезные проблемы с бетоном и электричеством.
- Частично разрушенную многоэтажку Champlain Towers South в Серфсайде у Майами (Флорида, США) снесли перед возможным ураганом "Эльза" - по прогнозам, он приблизится ко Флориде во вторник или среду.