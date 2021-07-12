Обвал дома возле Майами: число жертв возросло до 90

Количество погибших в результате обрушения дома в Серфсайде возле Майами (Флорида, США) выросла в воскресенье до 90.

Источник: Reuters

Детали: О росте количества жертв сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава во время брифинга.

Кава уточнила, что пока пропавшими считается 31 человек.

Некоторых пропавших было обнаружено благодаря детективу, - сказала она.

С тех пор, как после обвала спасенных на руинах не было обнаружено, на прошлой неделе спасатели заявили, что их поисковые работы перешли из спасательных к восстановительным.

По словам Кавы, рабочие вывезли с участка 14 млн фунтов (6 350 тонн) бетона и мусора.

Мэр Серфсайда Чарльз Беркетт заявил, что гора руин, которая достигала от четырех до пяти этажей, значительно уменьшилась, и в некоторых местах работники видят машины в подземном гараже.

Пока поисковые группы осторожно перебирают обломки, они следят за личными вещами, которые каталогизируются и возвращаются семьям жертв, - сказал Беркетт.

"Работа до сих пор настолько деликатная, что мы даже нашли в завалах неповрежденные бутылки вина", - добавил он.

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