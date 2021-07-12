Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обвал дома возле Майами: число жертв возросло до 90

Понедельник, 12 июля 2021, 01:46
Обвал дома возле Майами: число жертв возросло до 90

Количество погибших в результате обрушения дома в Серфсайде возле Майами (Флорида, США) выросла в воскресенье до 90.

Источник: Reuters

Детали: О росте количества жертв сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава во время брифинга.

Кава уточнила, что пока пропавшими считается 31 человек.

Некоторых пропавших было обнаружено благодаря детективу, - сказала она.

С тех пор, как после обвала спасенных на руинах не было обнаружено, на прошлой неделе спасатели заявили, что их поисковые работы перешли из спасательных к восстановительным.

По словам Кавы, рабочие вывезли с участка 14 млн фунтов (6 350 тонн) бетона и мусора.

Мэр Серфсайда Чарльз Беркетт заявил, что гора руин, которая достигала от четырех до пяти этажей, значительно уменьшилась, и в некоторых местах работники видят машины в подземном гараже.

Пока поисковые группы осторожно перебирают обломки, они следят за личными вещами, которые каталогизируются и возвращаются семьям жертв, - сказал Беркетт.

"Работа до сих пор настолько деликатная, что мы даже нашли в завалах неповрежденные бутылки вина", - добавил он.

Предыстория:

  • 24 июня в Серфсайде обрушилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
  • Сейчас следователи не выяснили, что стало причиной обрушения комплекса.
  • Жителям другого здания, Crestview Towers, было приказано эвакуироваться немедленно после того, как инженеры обнаружили серьезные проблемы с бетоном и электричеством.
  • Частично разрушенную многоэтажку Champlain Towers South в Серфсайде у Майами (Флорида, США) снесли перед возможным ураганом "Эльза" - по прогнозам, он приблизится ко Флориде во вторник или среду.

Темы: СШАчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
США
Украина начала переговоры с США о гарантиях безопасности – ОП
Госсекретарь США в ООН: Москве надо сказать "Хватит!"
Кулеба: Помощь США Тайваню не уменьшит поддержку Украины
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: