Путин считает, что Киеву не нужен Донбасс по двум причинам

Президент России Владимир Путин считает, что украинской власти не нужен Донбасс, поскольку тот мирным путем не примет нынешнюю политику Киева.

Источник: статья Путина на сайте Кремля

Прямая речь: "Судя по всему, и всё больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему?

Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта "анти-Россия".

А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю – под протекторатом, контролем со стороны западных держав".

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