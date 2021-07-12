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Путин считает, что Киеву не нужен Донбасс по двум причинам

Понедельник, 12 июля 2021, 17:45

Президент России Владимир Путин считает, что украинской власти не нужен Донбасс, поскольку тот мирным путем не примет нынешнюю политику Киева.

Источник: статья Путина на сайте Кремля

Прямая речь: "Судя по всему, и всё больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему?

Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта "анти-Россия".

А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю – под протекторатом, контролем со стороны западных держав".

Предыстория:

  • 30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов", который  "старались растащить и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии. Путин также считает, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.
  • Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

Темы: КиевДонбасс
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