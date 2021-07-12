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Путин считает, что Киеву не нужен Донбасс по двум причинам

Понедельник, 12 июля 2021, 17:45
Путин считает, что Киеву не нужен Донбасс по двум причинам

Президент России Владимир Путин считает, что украинской власти не нужен Донбасс, поскольку тот мирным путем не примет нынешнюю политику Киева.

Источник: статья Путина на сайте Кремля

Прямая речь: "Судя по всему, и всё больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему?

Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта "анти-Россия".

А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю – под протекторатом, контролем со стороны западных держав".

Предыстория:

  • 30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов", который  "старались растащить и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии. Путин также считает, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.
  • Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевДонбасс
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