Зеленський: Всі країни мають тиснути на Росію для проведення “Норманді”

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі країни мають тиснути на Росію з проведенням зустрічі у "нормандському форматі".

Джерело: Володимир Зеленський, якого цитує Офіс президента, під час спільної з канцлером Німеччини Ангелою Меркель пресконференції

Пряма мова Зеленського: "Мені здається, що ми всі, всі країни повинні звертатись до російської сторони, тиснути з тим, щоб була зустріч у Нормандському форматі, і все ж таки ми закінчили війну на сході України й повернули наші незаконно окуповані території".

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