Зеленський: Всі країни мають тиснути на Росію для проведення “Норманді”
Вівторок, 13 липня 2021, 00:35
Президент Володимир Зеленський заявив, що всі країни мають тиснути на Росію з проведенням зустрічі у "нормандському форматі".
Джерело: Володимир Зеленський, якого цитує Офіс президента, під час спільної з канцлером Німеччини Ангелою Меркель пресконференції
Пряма мова Зеленського: "Мені здається, що ми всі, всі країни повинні звертатись до російської сторони, тиснути з тим, щоб була зустріч у Нормандському форматі, і все ж таки ми закінчили війну на сході України й повернули наші незаконно окуповані території".
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Нагадаємо:
- "Нормандський формат" - зустрічі між Україною, Росією, Францією та Німеччиною щодо війни на Донбасі.
- Остання зустріч у "нормандському форматі" була 9 грудня 2019 року в Парижі.