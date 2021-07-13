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Зеленський: Всі країни мають тиснути на Росію для проведення “Норманді”

Вівторок, 13 липня 2021, 00:35
Зеленський: Всі країни мають тиснути на Росію для проведення “Норманді”

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі країни мають тиснути на Росію з проведенням зустрічі у "нормандському форматі".

Джерело: Володимир Зеленський, якого цитує Офіс президента, під час спільної з канцлером Німеччини Ангелою Меркель пресконференції

Пряма мова Зеленського: "Мені здається, що ми всі, всі країни повинні звертатись до російської сторони, тиснути з тим, щоб була зустріч у Нормандському форматі, і все ж таки ми закінчили війну на сході України й повернули наші незаконно окуповані території".

Знати більше: 5 нормандських зустрічей до Зеленського. Як кожна з них змінила хід війни на Донбасі

Нагадаємо:

  • "Нормандський формат" - зустрічі між Україною, Росією, Францією та Німеччиною щодо війни на Донбасі.
  • Остання зустріч у "нормандському форматі" була 9 грудня 2019 року в Парижі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийРосіянормандський формат
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