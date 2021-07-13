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Зеленский: Все страны должны давить на Россию для проведения "Норманди"

Вторник, 13 июля 2021, 00:35
Зеленский: Все страны должны давить на Россию для проведения Норманди

Президент Владимир Зеленский заявил, что все страны должны давить на Россию с проведением встречи в "нормандском формате".

Источник: Владимир Зеленский, которого цитирует Офис президента, во время совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции

Прямая речь Зеленского: "Мне кажется, что мы все, все страны должны обращаться к российской стороне, давить с тем, чтобы была встреча в нормандской формате, и все же мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно оккупированные территории".

Знать больше: 5 нормандских встреч до Зеленского. Как каждая из них изменила ход войны на Донбассе

Напомним:

  • "Нормандский формат" - встречи между Украиной, Россией, Францией и Германией относительно войны на Донбассе.
  • Последняя встреча в "нормандском формате" была 9 декабря 2019 года в Париже.

Темы: ЗеленскийРосcиянормандский формат
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