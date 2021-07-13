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Прикордонники розповіли, як росіяни заважали їм під час навчань Sea Breeze

Вівторок, 13 липня 2021, 11:03
Прикордонники розповіли, як росіяни заважали їм під час навчань Sea Breeze
Фото ДПСУ

Державна прикордонна служба розповіла, що під час навчань Sea Breeze у Чорному морі за військовими та прикордонними кораблями НАТО і України постійно стежили росіяни – вони вдавалися до хитрощів і погроз.

Джерело: сайт Держприкордонслужби

Дослівно: "Кораблі ЧФ РФ та прикордонслужби ФСБ РФ підходили в безпосередню близькість до кораблів Морської охорони Держприкордонслужби України та супроводжували міжнародні тактичні групи із кораблями країн NATO. Особливе занепокоєння викликало наближення учасників міжнародних навчань "Sea Breeze-2021" до районів газоконденсатних родовищ у Чорному морі".

Деталі: Зазначається, що у кораблів країни-агресора "негайно виникали загрозливі нотки" у повідомленнях по відкритих каналах міжнародної морської безпеки: райони оголошували закритими за неіснуючими повідомленнями, курс руху кораблів оголошували небезпечним, озвучували вимоги негайно змінити курс та залишити район родовищ.

Патрульний корабель ЧФ РФ "Павел Державин", який стежив за іноземними військовими кораблями у безпосередній близькості до територіального моря України, використовував сигнал "судно без можливості керуватися".

Водночас на запит українських прикордонників, чи потрібна допомога, росіяни визнавали, що поломки у корабля немає, а вони чекають на розпорядження "зверху".

Прикордонники зазначили, що усі стеження і хитрощі РФ викрили, а план навчань виконали у повному обсязі.

Наразі міжнародні тактичні групи кораблів благополучно повернулися в пункти базування.

Передісторія:

  • В кінці червня в Одесі почалися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021 за участі низки країн-членів НАТО. Вони тривали до 10 липня. 
  • Як повідомили раніше в Міноборони України, нинішні навчання були наймасштабнішими за понад 20 років.
  • Керівник навчань Sea Breeze-2021 від американської сторони капітан ВМС США Стюарт Бауман вважає, що рівень співпраці учасників військових навчань Sea Breeze-2021 був найвищим і українці добре справилися.

Українська правда

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Теми: Чорне мореНАТОУкраїнаРосія
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