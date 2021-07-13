Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники рассказали, как россияне мешали им во время учений Sea Breeze

Вторник, 13 июля 2021, 11:03
Пограничники рассказали, как россияне мешали им во время учений Sea Breeze
Фото ГПСУ

Государственная пограничная служба рассказала, что во время учений Sea Breeze в Черном море за военными и пограничными кораблями НАТО и Украины постоянно следили россияне – они прибегали к хитростям и угрозам.

Источник: сайт Госпогранслужбы

Дословно: "Корабли ЧФ РФ и погранслужбы ФСБ РФ подходили непосредственно близко к кораблям Морской охраны Госпогранслужбы Украины и сопровождали международные тактические группы с кораблями стран NATO. Особое беспокойство вызвало приближение участников международных учений "Sea Breeze-2021" в районы газоконденсатных месторождений в Черном море".

Детали: Отмечается, что у кораблей страны-агрессора "немедленно возникали угрожающие нотки" в сообщениях по открытым каналам международной морской безопасности: районы объявляли закрытыми по несуществующим сообщениям, курс движения кораблей объявляли опасным, озвучивали требования немедленно изменить курс и покинуть район месторождений.

Патрульный корабль ЧФ РФ "Павел Державин", который следил за иностранными военными кораблями в непосредственной близости к территориальному морю Украины, использовал сигнал "судно, лишенное возможности управляться". 

В то же время на запрос украинских пограничников, нужна ли помощь, россияне признавали, что поломки у корабля нет, а они ждут распоряжения "сверху".

Пограничники отметили, что все слежения и хитрости РФ разоблачили, а план учений выполнили в полном объеме.

Сейчас международные тактические группы кораблей благополучно вернулись в пункты базирования.

Предыстория:

  • В конце июня в Одессе начались международные военные учения Sea Breeze-2021 с участием ряда стран-членов НАТО. Они продолжались до 10 июля.
  • Как сообщили ранее в Минобороны Украины, нынешние учения были самыми масштабными за 20 лет.
  • Руководитель учений Sea Breeze-2021 от американской стороны капитан ВМС США Стюарт Бауман считает, что уровень сотрудничества участников военных учений Sea Breeze 2021 был наивысшим.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черное мореНАТОУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Черное море
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Враг осуществил ротацию ракетоносителей в Черном море – ОК "Юг"
Враг усилился в Черном море надводным ракетоносителем – ОК "Юг"
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: