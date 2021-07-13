Пограничники рассказали, как россияне мешали им во время учений Sea Breeze

Государственная пограничная служба рассказала, что во время учений Sea Breeze в Черном море за военными и пограничными кораблями НАТО и Украины постоянно следили россияне – они прибегали к хитростям и угрозам.

Источник: сайт Госпогранслужбы

Дословно: "Корабли ЧФ РФ и погранслужбы ФСБ РФ подходили непосредственно близко к кораблям Морской охраны Госпогранслужбы Украины и сопровождали международные тактические группы с кораблями стран NATO. Особое беспокойство вызвало приближение участников международных учений "Sea Breeze-2021" в районы газоконденсатных месторождений в Черном море".

Детали: Отмечается, что у кораблей страны-агрессора "немедленно возникали угрожающие нотки" в сообщениях по открытым каналам международной морской безопасности: районы объявляли закрытыми по несуществующим сообщениям, курс движения кораблей объявляли опасным, озвучивали требования немедленно изменить курс и покинуть район месторождений.

Патрульный корабль ЧФ РФ "Павел Державин", который следил за иностранными военными кораблями в непосредственной близости к территориальному морю Украины, использовал сигнал "судно, лишенное возможности управляться".

В то же время на запрос украинских пограничников, нужна ли помощь, россияне признавали, что поломки у корабля нет, а они ждут распоряжения "сверху".

Пограничники отметили, что все слежения и хитрости РФ разоблачили, а план учений выполнили в полном объеме.

Сейчас международные тактические группы кораблей благополучно вернулись в пункты базирования.

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