"Слуги" вирішили призначати нового міністра МВС у п'ятницю
Середа, 14 липня 2021, 11:29
Голосувати за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ планують у п’ятницю 16 липня.
Джерело: повідомлення партії "Слуга народа"
Дослівно: "16 липня Верховна Рада голосуватиме за нового міністра внутрішніх справ. Про це заявив голова фракції політичної партії "Слуга Народу" Давид Арахамія під час брифінгу за результатами засідання фракції".
Що цьому передувало:
- У вівторок міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву на звільнення з посади міністра внутрішніх справ, яку він обіймав 7 років.
- Пізніше нардеп від "Слуги народу" Євгенія Кравчук вказувала, що голосування у Верховній Раді за відставку Авакова планується у четвер вранці, а призначати Монастирського будуть після перерви у цей же день.