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"Слуги" вирішили призначати нового міністра МВС у п'ятницю

Середа, 14 липня 2021, 11:29
Слуги вирішили призначати нового міністра МВС у п'ятницю

Голосувати за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ планують у п’ятницю 16 липня.

Джерело: повідомлення партії "Слуга народа"

Дослівно: "16 липня Верховна Рада голосуватиме за нового міністра внутрішніх справ. Про це заявив голова фракції політичної партії "Слуга Народу" Давид Арахамія під час брифінгу за результатами засідання фракції".

Що цьому передувало:

  • У вівторок міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву на звільнення з посади міністра внутрішніх справ, яку він обіймав 7 років.
  • Пізніше нардеп від "Слуги народу" Євгенія Кравчук вказувала, що голосування у Верховній Раді за відставку Авакова планується у четвер вранці, а призначати Монастирського будуть після перерви у цей же день.

"Українська правда" у Threads

Теми: МВСАваковМонастирськийВерховна Рада
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