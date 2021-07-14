"Слуги" вирішили призначати нового міністра МВС у п'ятницю

Голосувати за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ планують у п’ятницю 16 липня.

Джерело: повідомлення партії "Слуга народа"

Дослівно: "16 липня Верховна Рада голосуватиме за нового міністра внутрішніх справ. Про це заявив голова фракції політичної партії "Слуга Народу" Давид Арахамія під час брифінгу за результатами засідання фракції".

Що цьому передувало: