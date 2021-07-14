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"Слуги" решили назначать нового министра МВД в пятницу

Среда, 14 июля 2021, 11:29
Слуги решили назначать нового министра МВД в пятницу

Голосовать за назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел планируют в пятницу 16 июля.

Источник: сообщение партии "Слуга народа"

Дословно: "16 июля Верховная Рада будет голосовать за нового министра внутренних дел. Об этом заявил председатель фракции политической партии "Слуги народа" Давид Арахамия во время брифинга по результатам заседания фракции".

Что этому предшествовало:

Во вторник министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление на увольнение с должности министра внутренних дел, которую он занимал 7 лет.

Позже нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук указывала, что голосование в Верховной Раде за отставку Авакова планируется в четверг утром, а назначать Монастырского будут после перерыва в этот же день.

Украинская правда

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Темы: МВДАваковМонастырскийВерховная Рада
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