Комітет Ради рекомендував парламенту самостійно вирішити, чи звільняти Авакова
Середа, 14 липня 2021, 16:46
Правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту визначитися шляхом голосування, підтримувати чи не підтримувати заяву міністра МВС Арсена Авакова про відставку.
Джерело: Facebook-сторінка нардепа партії "Голос" Олександри Устінової
Пряма мова: "Правоохоронний комітет не рекомендував залу підтримати відставку Авакова, а вирішив нехай "визначається" зал".
Деталі: Устінова повідомила, що таке рішення на засіданні комітету підтримали 13 парламентарів, 2 проголосували проти і 4-ро утрималися.
Пропозицію підтримати звільнення і рекомендувати залу звільнити Авакова народні обранці на засіданні комітету не підтримали.
Нагадаємо:
- 13 липня стало відомо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільняється з посади — він очолює міністерство з 2014 року.
- Зеленський під час засідання фракції "Слуга народу" представив голову правоохоронного комітету Ради Дениса Монастирського як кандидата на посаду очільника МВС.
- Голосування за відставку Авакова та призначення Монастирського планується на засіданні у четвер.
Українська правда