Комітет Ради рекомендував парламенту самостійно вирішити, чи звільняти Авакова

Правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту визначитися шляхом голосування, підтримувати чи не підтримувати заяву міністра МВС Арсена Авакова про відставку.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа партії "Голос" Олександри Устінової

Пряма мова: "Правоохоронний комітет не рекомендував залу підтримати відставку Авакова, а вирішив нехай "визначається" зал".

Деталі: Устінова повідомила, що таке рішення на засіданні комітету підтримали 13 парламентарів, 2 проголосували проти і 4-ро утрималися.

Пропозицію підтримати звільнення і рекомендувати залу звільнити Авакова народні обранці на засіданні комітету не підтримали.

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