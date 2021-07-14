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Комітет Ради рекомендував парламенту самостійно вирішити, чи звільняти Авакова

Середа, 14 липня 2021, 16:46

Правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту визначитися шляхом голосування, підтримувати чи не підтримувати заяву міністра МВС Арсена Авакова про відставку.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа партії "Голос" Олександри Устінової

Пряма мова: "Правоохоронний комітет не рекомендував залу підтримати відставку Авакова, а вирішив нехай "визначається" зал".

Деталі: Устінова повідомила, що таке рішення на засіданні комітету підтримали 13 парламентарів, 2 проголосували проти і 4-ро утрималися.

Пропозицію підтримати звільнення і рекомендувати залу звільнити Авакова народні обранці на засіданні комітету не підтримали.

Нагадаємо: 

  • 13 липня стало відомо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільняється з посади — він очолює міністерство з 2014 року.
  • Зеленський під час засідання фракції "Слуга народу" представив голову правоохоронного комітету Ради Дениса Монастирського як кандидата на посаду очільника МВС.
  • Голосування за відставку Авакова та призначення Монастирського планується на засіданні у четвер.

Українська правда
Теми: АваковВерховна РадаМВСзвільнення


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