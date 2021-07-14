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Комитет Рады рекомендовал парламенту самостоятельно решить, увольнять ли Авакова

Среда, 14 июля 2021, 16:46
Комитет Рады рекомендовал парламенту самостоятельно решить, увольнять ли Авакова

Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту определиться путем голосования, поддерживать или не поддерживать заявление министра МВД Арсена Авакова об отставке.

Источник: Facebook-страница нардепа партии "Голос" Александры Устиновой

Прямая речь: "Правоохранительный комитет не рекомендовал залу поддержать отставку Авакова, а решил пусть "определяется" зал".

Детали: Устинова сообщила, что такое решение на заседании комитета поддержали 13 парламентариев, 2 проголосовали против и 4 воздержались.

Предложение поддержать увольнение и рекомендовать залу уволить Авакова народные избранники на заседании комитета не поддержали.

Напомним: 

  • 13 июля стало известно, что министр внутренних дел Арсен Аваков увольняется с должности — он возглавляет министерство с 2014 года.
  • Зеленский во время заседания фракции "Слуга народу" представил главу правоохранительного комитета Ради Дениса Монастырского как кандидата на должность главы МВД.
  • Голосование за отставку Авакова и назначение Монастырского планируется на заседании в четверг.

Украинская правда
Темы: АваковВерховная РадаМВДувольнение
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