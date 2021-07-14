Комитет Рады рекомендовал парламенту самостоятельно решить, увольнять ли Авакова

Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту определиться путем голосования, поддерживать или не поддерживать заявление министра МВД Арсена Авакова об отставке.

Источник: Facebook-страница нардепа партии "Голос" Александры Устиновой

Прямая речь: "Правоохранительный комитет не рекомендовал залу поддержать отставку Авакова, а решил пусть "определяется" зал".

Детали: Устинова сообщила, что такое решение на заседании комитета поддержали 13 парламентариев, 2 проголосовали против и 4 воздержались.

Предложение поддержать увольнение и рекомендовать залу уволить Авакова народные избранники на заседании комитета не поддержали.

Напомним: