Комитет Рады рекомендовал парламенту самостоятельно решить, увольнять ли Авакова
Среда, 14 июля 2021, 16:46
Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту определиться путем голосования, поддерживать или не поддерживать заявление министра МВД Арсена Авакова об отставке.
Источник: Facebook-страница нардепа партии "Голос" Александры Устиновой
Прямая речь: "Правоохранительный комитет не рекомендовал залу поддержать отставку Авакова, а решил пусть "определяется" зал".
Детали: Устинова сообщила, что такое решение на заседании комитета поддержали 13 парламентариев, 2 проголосовали против и 4 воздержались.
Предложение поддержать увольнение и рекомендовать залу уволить Авакова народные избранники на заседании комитета не поддержали.
Напомним:
- 13 июля стало известно, что министр внутренних дел Арсен Аваков увольняется с должности — он возглавляет министерство с 2014 года.
- Зеленский во время заседания фракции "Слуга народу" представил главу правоохранительного комитета Ради Дениса Монастырского как кандидата на должность главы МВД.
- Голосование за отставку Авакова и назначение Монастырского планируется на заседании в четверг.
Украинская правда