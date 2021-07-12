Поліція Лондона затримала 45 осіб у день фіналу Євро-2020

Британська поліція заявила в неділю, що заарештувала 45 осіб під час охорони фінального матчу Євро-2020 між Італією та Англією.

Джерело: Reuters із посиланням на поліцію Лондона

Дослівно поліція: "Офіцери продовжують чергувати, допомагаючи фанатам, які залишають Вемблі або центральну частину Лондона. Ми там, щоб подбати про вашу безпеку".

Деталі: 45 осіб затримали після сутичок фанатів між собою і поліцейськими біля стадіону "Вемблі".

Нагадаємо: У фіналі Чемпіонату Європи з футболу перемогла збірна Італії, яка в серії пенальті здолала команду Англії з рахунком 3:2.

Союз європейських футбольних асоціацій оштрафував Асоціацію футболу Англії за дії англійських вболівальників під час півфіналу Євро-2020 у грі проти Данії.