Затримали вже 23 підозрюваних у вбивстві президента Гаїті
Поліція Гаїті в рамках розслідування вбивства президента країни Жовенеля Моїза затримала вже 23 підозрюваних.
Джерело: "Укрінформ" із посиланням на АР та The Guardian
Деталі: Поліція Гаїті також оголосила в розшук Джона Джоела Джозефа, колишнього сенатора парламенту країни та противника партії "Тет Кале", якій належав Моїз.
В опублікованому у YouTube торік відео Джозеф порівняв Моїза з коронавірусом. Він заявляв, що за президентства Моїза люди вмирали від голоду і сплеску насильства.
Поліція розшукує ще одну особу – Джозефа Фелікса Бадіо. Раніше він працював у Міністерстві юстиції Гаїті та приєднався до урядового підрозділу з боротьби з корупцією у березні 2013 року. Однак пізніше його звільнили після "серйозних порушень" етичних правил.
Третьою підозрюваною особою став Родольф Джаар. Він використовує псевдонім "Віскі" і в 2013 році був засуджений до майже 4 років ув'язнення. На слуханні вироку адвокат Джаара заявив суду, що його клієнт був конфіденційним джерелом для уряду США протягом декількох років до винесення йому обвинувачення.
Передісторія:
- 7 липня група невідомих застрелила президента Гаїті Жовенеля Моїза у його резиденції. На тілі Моїза зафіксували 12 вогнепальних поранень. Також стріляли в дружину Моїза, але вона вижила після нападу.
- Моїз обіймав посаду президента Гаїті з лютого 2017 року.
- Влада Гаїті заявляє, що до вбивства їхнього президента причетна група з 28 осіб: 26 колумбійців і 2 американців. 17 із них затримали раніше.
- Вдова Моїза припустила, що напад на її чоловіка здійснили з політичних причин, зокрема через референдум щодо змін до Конституції. За її словами, найманці "хочуть вбити мрію президента".
- Уряд Гаїті направив США запит на розгортання у країні американського військового контингенту для захисту важливих об’єктів інфраструктури на тлі спричиненої вбивством президента нестабільності.