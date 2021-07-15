Затримали вже 23 підозрюваних у вбивстві президента Гаїті

Поліція Гаїті в рамках розслідування вбивства президента країни Жовенеля Моїза затримала вже 23 підозрюваних.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на АР та The Guardian

Деталі: Поліція Гаїті також оголосила в розшук Джона Джоела Джозефа, колишнього сенатора парламенту країни та противника партії "Тет Кале", якій належав Моїз.

В опублікованому у YouTube торік відео Джозеф порівняв Моїза з коронавірусом. Він заявляв, що за президентства Моїза люди вмирали від голоду і сплеску насильства.

Поліція розшукує ще одну особу – Джозефа Фелікса Бадіо. Раніше він працював у Міністерстві юстиції Гаїті та приєднався до урядового підрозділу з боротьби з корупцією у березні 2013 року. Однак пізніше його звільнили після "серйозних порушень" етичних правил.

Третьою підозрюваною особою став Родольф Джаар. Він використовує псевдонім "Віскі" і в 2013 році був засуджений до майже 4 років ув'язнення. На слуханні вироку адвокат Джаара заявив суду, що його клієнт був конфіденційним джерелом для уряду США протягом декількох років до винесення йому обвинувачення.

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