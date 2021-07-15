Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Затримали вже 23 підозрюваних у вбивстві президента Гаїті

Четвер, 15 липня 2021, 09:27

Поліція Гаїті в рамках розслідування вбивства президента країни Жовенеля Моїза затримала вже 23 підозрюваних.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на АР та The Guardian

Деталі: Поліція Гаїті також оголосила в розшук Джона Джоела Джозефа, колишнього сенатора парламенту країни та противника партії "Тет Кале", якій належав Моїз.

В опублікованому у YouTube торік відео Джозеф порівняв Моїза з коронавірусом. Він заявляв, що за президентства Моїза люди вмирали від голоду і сплеску насильства.

Поліція розшукує ще одну особу – Джозефа Фелікса Бадіо. Раніше він працював у Міністерстві юстиції Гаїті та приєднався до урядового підрозділу з боротьби з корупцією у березні 2013 року. Однак пізніше його звільнили після "серйозних порушень" етичних правил.

Третьою підозрюваною особою став Родольф Джаар. Він використовує псевдонім "Віскі" і в 2013 році був засуджений до майже 4 років ув'язнення. На слуханні вироку адвокат Джаара заявив суду, що його клієнт був конфіденційним джерелом для уряду США протягом декількох років до винесення йому обвинувачення.

Передісторія: 

  • 7 липня група невідомих застрелила президента Гаїті Жовенеля Моїза у його резиденції. На тілі Моїза зафіксували 12 вогнепальних поранень. Також стріляли в дружину Моїза, але вона вижила після нападу.
  • Моїз обіймав посаду президента Гаїті з лютого 2017 року.
  • Влада Гаїті заявляє, що до вбивства їхнього президента причетна група з 28 осіб: 26 колумбійців і 2 американців. 17 із них затримали раніше.
  • Вдова Моїза припустила, що напад на її чоловіка здійснили з політичних причин, зокрема через референдум щодо змін до Конституції. За її словами, найманці "хочуть вбити мрію президента".
  • Уряд Гаїті направив США запит на розгортання у країні американського військового контингенту для захисту важливих об’єктів інфраструктури на тлі спричиненої вбивством президента нестабільності.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Повені в Німеччині: 59 загиблих, 1300 зниклих

Байден і Меркель підписали Вашингтонську декларацію

фотоНа Донбасі окупанти обстріляли селище Нью-Йорк

Вибух на Хмельниччині: шестеро постраждалих, серед яких 4-річна дитина

У Білорусі продовжуються масові обшуки та затримання активістів

Новини 15 липня: звільнення Авакова, вільний в’їзд до ЄС

Усі новини...
Останні новини
08:50
В окупованому Криму спека і горить сміттєвий полігон
08:39
Повені в Німеччині: зниклими вважаються більше тисячі людей, щонайменше 80 загиблих
08:21
За добу в Україні зафіксували 737 нових хворих на COVID, 17 людей померли
08:00
Головні новини четверга і ночі: звільнення Авакова, зустріч Байдена і Меркель
07:53
Доба на Донбасі: обстріли, ворожі безпілотники, поранені бійці ЗСУ
07:35
Лукашенко дозволив залучати армію до боротьби з протестами
06:50
На початку вересня Канада відкриє кордони для повністю вакцинованих туристів
06:18
Індонезія очолила світовий рейтинг за поширенням COVID
05:46
Повені в Німеччині: 59 загиблих, 1300 зниклих
04:48
Мін’юст Росії вніс Інститут права та публічної політики у список "іноземних агентів"
Усі новини...