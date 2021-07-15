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Задержали уже 23 подозреваемых в убийстве президента Гаити

Четверг, 15 июля 2021, 09:27

Полиция Гаити в рамках расследования убийства президента страны Жовенеля Моиза задержала уже 23 подозреваемых.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на АР и The Guardian

Детали: Полиция Гаити также объявила в розыск Джона Джоэла Джозефа, бывшего сенатора парламента страны и противника партии "Тет Кале", к которой принадлежал Моиз.

В опубликованном в YouTube в прошлом году видео Джозеф сравнил Моиза с коронавирусом. Он заявлял, что при президентстве Моиза люди умирали от голода и всплеска насилия.

Полиция разыскивает еще одного человека – Джозефа Феликса Бадио. Ранее он работал в Министерстве юстиции Гаити и присоединился к правительственному подразделению по борьбе с коррупцией в марте 2013 года. Однако позже его уволили после "серьезных нарушений" этических правил.

Третьим подозреваемым стал Родольф Джаар. Он использует псевдоним "Виски" и в 2013 году был приговорен к почти 4 годам заключения. На слушании приговора адвокат Джаара заявил суду, что его клиент был конфиденциальным источником для правительства США в течение нескольких лет до вынесения ему обвинения.

Предыстория:

  • 7 июля группа неизвестных застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. На теле Моиза зафиксировали 12 огнестрельных ранений. Также стреляли в жену Моиза, но она выжила после нападения.
  • Моиз занимал пост президента Гаити с февраля 2017 года.
  • Власти Гаити заявляют, что к убийству их президента причастна группа из 28 человек: 26 колумбийцев и 2 американцев. 17 из них задержали ранее.
  • Вдова Моиза предположила, что нападение на ее мужа совершили по политическим причинам, в том числе из-за референдума относительно изменений в Конституцию. По ее словам, наемники "хотят убить мечту президента".
  • Правительство Гаити направило США запрос на развертывание в стране американского военного контингента для защиты важных объектов инфраструктуры на фоне вызванной убийством президента нестабильности.

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