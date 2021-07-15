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Адвокати оскаржують продовження домашнього арешту Медведчуку

Четвер, 15 липня 2021, 11:54
Фото з Facebook Кузьміна

Адвокати нардепа від "Опозиційною платформи – За життя" Віктора Медведчука, якому інкримінують держзраду, подали апеляцію на продовження йому терміну домашнього арешту.

Джерело: соратник Медведчука, нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін в Facebook

Пряма мова Кузьміна: "Адвокати Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту... Цікавий буде процес".

Що було раніше: 9 липня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 7 вересня народному депутату від фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді Віктору Медведчуку, якому інкримінують державну зраду.

Передісторія:

  • 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 ККУ).
  • В СБУ наголосили, що мають "аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором". Досудове розслідування триває.
  • 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій контролю.

Українська правда
Теми: Медведчукарешт


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