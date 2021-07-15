Адвокати оскаржують продовження домашнього арешту Медведчуку

Адвокати нардепа від "Опозиційною платформи – За життя" Віктора Медведчука, якому інкримінують держзраду, подали апеляцію на продовження йому терміну домашнього арешту.

Джерело: соратник Медведчука, нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін в Facebook

Пряма мова Кузьміна: "Адвокати Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту... Цікавий буде процес".

Що було раніше: 9 липня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 7 вересня народному депутату від фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді Віктору Медведчуку, якому інкримінують державну зраду.

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